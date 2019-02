OL - FC Barcelone : À cœur lyonnais, rien d’impossible ?

Le contexte

L’OL attendait ça depuis sept ans. L’odeur des rencontres européennes de gala, celle qui met l’eau à la bouche et réveille (ou révèle) les plus grands joueurs. Pour que les retrouvailles avec les 8e de finale de Ligue des champions soient marquantes, c’est donc le FC Barcelone de Lionel Messi qui se présente ce mardi au Groupama Stadium, enceinte qui vivra elle aussi son premier rendez-vous européen de ce niveau.

Aussi car à l’OL, l’expérience n’est pas de mise. On l’a dit, écrit et souvent répété, la troupe de Bruno Genesio a les défauts de ses qualités : jeune, fougueux et enthousiasmant face aux gros, lent, poussif et franchement ennuyant face aux petits. Ce mardi, c’est la première version qui devrait se présenter face à un Barça loin d’être resplendissant ces derniers temps. Comme face au Manchester City de Pep Guardiola (1-2) ou au PSG (2-1), c’est en équipe que l’OL pourra entrevoir l’exploit, et non en somme d’individualités comme c’est souvent le cas ces derniers temps.

Pour cela, il faudra faire sans le capitaine, si important dans les moments clés de C1 cette saison, Nabil Fekir, suspendu pour le match aller. Il faudra aussi composer avec les incertitudes entourant Jason Denayer et Tanguy Ndombele, deux joueurs clés dans le système de Bruno Genesio. À l’inverse, du côté du Barça, on se présente presque au complet puisque seul Arthur manque à l’appel.

A Barcelone, on attend ce huitième de finale avec impatience et presque sans peur. Car l’équipe d’Ernesto Valverde a souvent choisi de mettre ses habits de lumière en C1 avec un Lionel Messi de gala (4 matches, 6 buts et 1 passe décisive cette saison) dans la peau du chef d’orchestre. Éliminé par surprise en quart de finale la saison passée face à la Roma, le Barça veut éviter l’impair cette saison. Et cela passe par un match complet et sérieux au Groupama Stadium.

Vidéo - Le Parc OL espère à son tour vibrer : notre Top 5 des soirées européennes à Gerland 02:04

Le joueur à surveiller : Memphis Depay

Il n’a plus marqué depuis le 10 novembre dernier, soit quinze matches de rang. Mais c’est pourtant lui le facteur X de l’OL face au Barça. De tous les joueurs présents côté rhodanien au coup d’envoi, c’est lui qui présente le plus de garanties au plus haut niveau, notamment via la sélection néerlandaise.

C’est aussi le paradoxe offensif de l’OL cette saison : il est bien plus influent et décisif lorsque Fekir n’est pas là et qu’il aimante les ballons. Le salut offensif de l’OL passera probablement par lui. Une bonne nouvelle pour celui qui ne cesse de clamer qu’il souhaite évoluer dans les plus grands clubs européens. C’est le moment idéal pour prouver qu’il en a le niveau.

Vidéo - Rafael : "Memphis ? S'il jouait tout le temps à fond, il serait dans le top 3 mondial" 01:50

Trois stats à avoir en tête

0. Comme le nombre de victoires de l’OL face au Barça. Sur les six rencontres disputées entre les deux clubs, quatre ont vu le club catalan s’imposer. Mieux, les Blaugranas ont marqué lors de chacun des affrontements. À éviter pour les hommes de Bruno Genesio ce mardi.

44%. Comme la possession moyenne des Lyonnais cette saison en C1, plus faible total des 16 derniers participants. L’OL sait laisser la balle à l’adversaire pour mieux piquer en contre. Ça tombe bien, c’est probablement ce qui l'attend ce mardi face au Barça (64% de moyenne).

30 versus 31. A lui seul, Lionel Messi a presque marqué autant que le quatuor Depay-Dembélé-Traoré-Cornet cette saison. L’Argentin arrive en très grande forme au Groupama Stadium et devrait encore représenter la principale menace pour l’arrière-garde lyonnaise, loin d’être irréprochable en Ligue des champions (11 buts encaissés).

Lionel MessiGetty Images

Ils l’ont dit

Juninho, ancien joueur de l’OL au Progrès

" Je pense que, depuis notre époque victorieuse, l’OL n’a jamais eu une équipe aussi talentueuse que cette saison, avec un staff élargi et compétent et des joueurs de grande qualité. "

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, sur Marca

" C’est impossible d’arrêter Lionel Messi. C’est un génie du foot, il sait déjouer n’importe quel plan quel qu’il soit. Le plan c’est simplement de d’avoir une organisation collective pour réduire son influence. "

Eric Abidal , directeur technique du FC Barcelone et ancien de l'OL

" Le Barça est favori pour gagner la Ligue des champions et surtout le favori pour ces deux matches mais il va falloir travailler et être au niveau pour y arriver. "

Notre avis

Manchester City, FC Barcelone, bis repetita ? Une seule certitude avant le duel de ce mardi : l’OL a les armes pour embêter le géant catalan. Mais avoir les armes ne signifie pas forcément gagner la bataille, encore moins la guerre. Devant son public, l’OL devra connaître une transe collective, le genre de nuit où la magie européenne tourne à plein, pour faire tomber la bande à Messi. A cœur lyonnais, rien d’impossible certes. Mais c’est bien le Barça et son génie argentin qui ont les cartes entre les mains. Reste à savoir s’ils sauront toutes les jouer.