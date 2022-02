12h23 : Andrey Rublev en remet une couche en faveur de "la paix"

Vainqueur du tournoi de tennis de Dubaï samedi, le Russe Andrey Rublev avait déjà écrit "Pas de guerre s'il vous plaît" sur la caméra filmant le court après sa qualification en finale. Au lendemain de sa victoire, le joueur de 24 a publié un nouveau message appelant à la paix. "Aujourd'hui, il ne s'agit pas de tennis. Il ne s'agit pas de sport. Il s'agit de maintenir la paix dans le monde. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres", peut-on lire dans son message.

Ad

Omnisport Mbappé zlatanesque, Nadal extraterrestre, Pinturault et Noël aux rattrapages : L'actu sur un plateau IL Y A 5 HEURES

11h30 : La République tchèque refuse à son tour de jouer contre la Russie

Après la Pologne et la Suède, c'est au tour de la République tchèque d'annoncer son refus de jouer potentiellement contre l'équipe de football russe en barrages pour le Mondial 2022. C'est la Fédération tchèque de football qui l'a annoncé ce matin via un communiqué. "L'équipe nationale tchèque ne jouera en aucun cas un éventuel match contre la Russie en barrage pour la Coupe du monde", peut-on lire dans ledit communiqué. Des sanctions officielles de la FIFA sont toujours attendues.

10h14 : La Fédération internationale de judo (FIJ) "suspend" le statut de président honoraire de Vladimir Poutine

"Etant donné le conflit actuellement en cours en Ukraine, la Fédération internationale de judo annonce la suspension du statut de M. Vladimir Poutine comme président honoraire et ambassadeur de la Fédération", écrit la FIJ dans un communiqué. Judoka accompli - il est 8e dan, un des grades les plus élevés de la discipline -, le président russe affiche volontiers son caractère sportif et a souvent fait la promotion d'un mode de vie sain. (Avec AFP)

9h23 : Le boxeur ukrainien Viktor Postol salué par son adversaire

À Las Vegas, l'Américain Gary Antuanne Russell s'est imposé en catégorie poids super-légers devant l'ancien champion du monde ukrainien Viktor Postol. Ce dernier, qui avait évoqué avant son combat la difficulté de concentrer à cause de l'invasion russe dans son pays, a été salué par son adversaire du jour. "Je lui tire mon chapeau" a déclaré Russell, "Il a sa famille à la maison, il y a des bombardements. Son pays est en guerre".

8h41 : Abramovich laisse les rênes de Chelsea

Une des infos majeures de la journée d'hier est la prise de recul de Roman Abramovich sur la gestion du Chelsea FC . L'oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a annoncé dans un communiqué se mettre en retrait de la gestion du club dont il est propriétaire depuis 2003. Va-t-il être désormais dans l'obligation de vendre ? Nos journalistes y répondent en vidéo.

Abramovich a lâché les rênes, va-t-il désormais être obligé de vendre Chelsea ? "Tout est possible"

8h00 : Un nouveau live sur la guerre Russie - Ukraine

Bonjour à tous, et bienvenue sur Eurosport pour suivre un nouveau live sur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur le monde du sport. Dernières infos, annonces officielles, vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir tout au long de cette journée du dimanche 27 février. Toutes les informations de la journée de jeudi sont à retrouver ici , toutes celles de vendredi ici

Omnisport La Fédération de ski de Norvège refuse la venue d'athlètes russes sur son sol IL Y A 18 HEURES