Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Ligue des champions : Nantes signe l'exploit et rejoint Paris au Final Four

Le "H" a tremblé jusqu'au bout. Mais il a tenu bon pour résister à la furie de Veszprem et valider son billet pour le Final Four malgré sa défaite en Hongrie (32-30) . Les Nantais, qualifiés grâce à leur succès de quatre buts à l'aller, seront présents à ce stade de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire et joueront le titre face au PSG, Aalborg et Barcelone à Cologne, les 12 et 13 juin prochains.

Omnisport Paris en fête, King James en héros, Gasquet et Monfils aux affaires : l'actu sur un plateau HIER À 05:21

Une défaite mais un immense bonheur : le résumé de la qualification nantaise en vidéo

2. Tennis - ATP Lyon : Rinderknech, la superbe perf'

Arthur Rinderknech s'en souviendra. Le Français de 25 ans s'est offert la plus belle victoire de sa carrière en renversant l'Italien Jannik Sinner, 17e mondial, au 2e tour (6-7, 6-2, 7-5). Classé 125e à l'ATP, arrivé dans le Rhône sur la pointe des pieds avec un statut de lucky loser, Rinderknech tentera de poursuivre sa formidable aventure ce vendredi face au Britannique Cameron Norrie en quart de finale.

Arthur Rinderknech (ici à Belgrade) Crédit: Imago

3. Basketball - NBA : Washington complète le tableau des playoffs à l'Est

Les Wizards seront au rendez-vous des playoffs de la NBA. Washington a décroché le dernier billet pour le tableau final avec une large victoire face aux Indiana Pacers (142-115). Les coéquipiers de Bradley Beal (25 points) et Russell Westbrook (18 points, 15 passes, 8 rebonds) défieront Philadelphie au premier tour dans la Conférence Est.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - JO de Tokyo : Le sélectionneur français Vincent Collet a dévoilé sa liste de 12 joueurs pour le tournoi olympique, au sein de laquelle figurent notamment Rudy Gobert (Utah), Nicolas Batum (L.A. Clippers) et Evan Fournier (Boston).

Boxe : L'Anglais Tyson Fury, champion WBC des lourds, et l'Américain Deontay Wilder sont parvenus à un accord verbal pour un troisième combat. Il pourrait se dérouler à Las Vegas le 24 juillet ou le 14 août.

Basketball - NBA : Nikola Jokic (Denver), Joel Embiid (Philadelphie) et Stephen Curry (Golden State) ont été nommés finalistes pour le titre de MVP, le trophée de meilleur joueur de la saison régulière. Le Français Rudy Gobert sera en lice pour le titre de meilleur défenseur de la saison.

Golf - PGA Championship : Le Canadien Corey Conners, auteur d'une carte de 67 soit 5 coups sous le par, a pris les commandes à l'issue du 1er tour. Les Français ont souffert : Victor Perez (+6) est 127e, Antoine Rozner (+7), plus bas encore 138e.

Football - Euro 2020 : Le sélectionneur Fernando Santos a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour le tournoi, où les Portugais affronteront la France en phase de poules. Avec les stars Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, mais aussi la surprise Pedro Gonçalves (Sporting).

La vidéo de rattrapage

Longtemps, les décrochages de Karim Benzema ont posé problème chez les Bleus. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, le Français semble davantage buteur et moins présent à l’animation. Une fausse impression selon Cyril Morin qui tente d’analyser l’évolution de KB9 au Real Madrid. Tout bénéfique pour Kylian Mbappé à l’Euro ?

Même sans Ronaldo, Benzema a-t-il vraiment évolué tactiquement ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Lyon : Gasquet pour confirmer

Arthur Rinderknech ne sera pas le seul Français à viser une place en demi-finale à Lyon. Richard Gasquet, très convaincant lors de sa victoire face à Diego Schwartzman jeudi , tentera de confirmer son renouveau face au Russe Karen Khachanov. Favori, le Grec Stefanos Tsitsipas affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka, tombeur de Gaël Monfils, tandis que le duel opposant l'Italien Lorenzo Musetti et le Solvène Aljaz Bedene ouvrira le bal de ces quarts de finale à partir de 10h30.

Richard Gasquet à Dubaï en 2021 Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Les sprinteurs attendus à Vérone

Avant un week-end qui s'annonce plutôt corsé, le peloton du Giro s'élancera ce vendredi sur un tracé des plus plats entre Ravenne et Vérone à l'occasion de la 13e étape, longue de 198 kilomètres entre Ravenne et Vérone. Départ à 12h35. L'occasion idéale pour les sprinters de s'illustrer avant de laisser la vedette aux grimpeurs. A suivre aussi, la suite de la Rut adel Sol avec la 4e étape entre Baza et Cullar Vega, à partir de 11h. Deux courses à suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

Le profil de la 13e étape : Le paradis des sprinters

3. Football - Barrage L2/L1 : Toulouse et Grenoble pour rêver

C'est une sorte de demi-finale. Toulouse et Grenoble s'affrontent en playoff 2 sur un match, dont le vainqueur ira défier le 18e du classement final de Ligue 1 et tenter de décrocher le Graal, une place au sein de l'élite la saison prochaine. Coup d'envoi à 20h45.

