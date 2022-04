Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa Conférence : L'OM a trop donné

L'Olympique de Marseille était mené 2-0 au bout de 20 minutes sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. A l'aune de ce début de match complètement raté, la défaite 3-2 des Phocéens semble être un moindre mal. Mais puisque ces trois buts ont été encaissés sur trois erreurs défensives, c'est les regrets qui prédominent dans le camp marseillais. Les joueurs de Jorge Sampaoli auront néanmoins une belle carte à jouer au retour, dans une semaine.

2. Football - Ligue Europa : Francfort et Leipzig prennent l'avantage

Va-t-on avoir une finale 100% allemande en C3 ? L'issue des matches aller pourrait pousser à répondre oui à cette question. Tombeur du FC Barcelone au tour précédent, l'Eintracht Francfort s'est imposé (1-2) sur la pelouse de West Ham alors que Leipzig a dominé les Glasgow Rangers d'une courte tête (1-0). Aucune de ces affiches ne semble jouée et le suspense reste cependant entier avant les matches retour (jeudi 5 mai).

3. Basket - NBA : Suns, Mavs et Sixers plient l'affaire

Il ne reste plus qu'un qualifié à déterminer à l'issue du 1er tour des Playoffs 2022 et l'ultime place se disputera entre Memphis et Minnesota après que trois séries ont livré leur verdict dans la nuit. Les Phoenix Suns d'un Chris Paul parfait (33 points à 14/14) ont vaincu les Pelicans (115-109). Pendant ce temps-là, les Sixers sont enfin venus à bout de Toronto (132-97) et Dallas a envoyé Utah en vacances (98-96) au bout de la nuit.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue Europa Conférence : Leicester et l'AS Rome se sont quittés sur un nul dans l'autre demi-finale aller (1-1).

Natation - Sélections américaines : Hunter Armstrong a établi un nouveau record du monde du 50 m dos, en nageant la distance en 23''71 effaçant ainsi les 23''80 du Russe Kliment Kolesnikov.

Tennis - ATP Estoril : Richard Gasquet s'est qualifié pour les quarts de finale en battant le Bolivien Hugo Dellien (7-6, 6-2).

Basket - Euroligue : L'Efes Istanbul a validé son ticket jeudi pour le Final 4 en s'imposant face à Milan (75-70) lors du match 4, pour remporter la série 3 victoires à 1. L'Efes rejoint le Real Madrid, qui a éliminé le Maccabi Tel Aviv..

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez absolument pas manquer ce vendredi

1. Football - Ligue 1 : Le champion Paris en visite en Alsace

Champion de France pour la 10e fois depuis le weekend dernier, le Paris Saint-Germain étrenne son nouveau statut en ouverture de la 35e journée ce vendredi soir à Strasbourg (21h). Si les matches de Ligue 1 n'ont plus vraiment d'enjeu pour Kylian Mbappé et les autres, ce match est important pour les Strasbourgeois qui sont encore à trois points de Rennes, donc du podium et par conséquent d'une qualification en ligue des champions.

2. Cyclisme - Tour de Romandie : Encore une journée difficile

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a encore le profil du vainqueur du jour sur la 3e étape du Tour de Romandie. Puisque le Britannique sait à peu près tout faire, ceci ne vous donne qu'une petite indication du profil du jour mais voici un adjectif pour le qualifier : compliqué. Autour de Valbroye, il y aura cinq côtes de 3e catégorie à avaler et le dernier sommet sera situé à moins de huit kilomètres de l'arrivée. Spectacle à prévoir.

3. Snooker - Championnats du monde : Quelle affiche pour la finale ?

Les Mondiaux de snooker, que vous pouvez suivre sur Eurosport, touchent à leur fin. Ce vendredi après-midi, les deux demi-finales continuent après avoir démarré jeudi. Elles n'ont pas connu le même scénario car si Judd Trump a pris un net avantage sur Mark Williams (7-1), John Higgins et Ronnie O'Sullivan sont à égalité à 4-4. O'Sullivan avait mal démarré, laissant son adversaire prendre les trois premières frames mais il est revenu à hauteur en retrouvant un excellent niveau de jeu.

