CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, US Open : Medvedev frustre Djokovic

Expéditif et souverain, Daniil Medvedev a remporté la finale de l’US Open et son premier titre majeur , dimanche à New York. Le Russe a sèchement battu Novak Djokovic, qui rêvait de réussir le Grand Chelem. La quête finale s’est transformée en cauchemar pour le Serbe (6-4, 6-4, 6-4). Rod Laver reste le dernier homme à avoir réussi ce tour de force, en 1969.

Medvedev en transe, Djokovic en pleurs : les temps forts d'une finale à sens unique

2. Football, L1 : Lyon séduit

Lyon s'est logiquement imposé aux dépens de Strasbourg (3-1) remportant ainsi sa deuxième victoire de rang cette saison, en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Les Lyonnais sont désormais 7es du classement à deux longueurs de Marseille (3e) et trois d'Angers (2e) alors que le Racing est 15e (4 points).

3. Football, Liga : Benzema porte le Real, Camavinga frappe d'entrée

Le Real Madrid était mal embarqué. Mais face au Celta Vigo (5-2), le club merengue a pu compter sur un grand Karim Benzema, auteur d'un triplé . Eduardo Camavinga (72e) a lui trouvé le chemin des filets pour sa première sous le maillot merengue. Le club madrilène remonte ainsi à la première place du classement, à égalité de points avec Valence et l'Atlético Madrid, court vainqueur de l'Espanyol Barcelone dans l'après-midi.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Golf : L'Américain Billy Horschel a remporté le BMW PGA Championship à Wentworth, devenant le deuxième Américain à décrocher ce trophée.

Football, Bundesliga : Le Borussia Mönchengladbach a enfin lancé sa saison en signant sa première victoire (3-1) en quatre journées, contre l'Arminia Bielefeld.

IndyCar : L'Espagnol Alex Palou s'est remis d'un premier tour chaotique pour remporter le Grand Prix de Portland dimanche, une victoire qui lui permet de reprendre la tête du championnat à deux courses de la fin de la saison.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

La France aura offert une magnifique course d'équipe autour de Benoît Cosnefroy, Remco Evenepoel aura tout fait exploser dans les 22 derniers kilomètres mais Sonny Colbrelli était trop fort et s'est offert le titre. Revivez les temps-forts de cette course en ligne des championnats d'Europe.

La France et Evenepoel ont tout tenté mais Colbrelli était trop fort : les temps-forts de l'épreuve

LE TWEET

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est fait peur à Monza lors d'un accident avec Max Verstappen (Red Bull). Le Britannique a senti la Red Bull en plein vol sur son casque

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Volley, Euro 2021 : Les Bleus en 8es face aux Tchèques

C'est la dernière ligne droite de leur été aussi dense que fou pour les Bleus. A 19h00 lundi, les champions olympiques en titre défient la République tchèque en huitièmes de finale de l'Euro 2021. Impeccables au premier tour et favoris de ce duel, les coéquipiers de Benjamin Toniutti se méfient cependant d'une équipe qui joue à domicile et les avait déjà ramenés sur terre à l'Euro en 2017 en les sortant dès les 8es quelques semaines après leur sacre en Ligue mondiale au Brésil…

2. Football : Ça joue ce soir avant la Ligue des champions

Avant le grand retour de la Ligue des champions mardi et alors que Le Havre et Toulouse s'affrontent en L2 (20h45), les championnats étrangers sont encore sur le pont ce lundi soir. A 20h00, Getafe reçoit Elche en Liga avant Grenade - Séville (22h00). A 20h45, le Hellas Verone se déplace à Bologne en Italie alors qu'Everton accueille Burnley à 21h00 en Premier League.

(Avec AFP)

