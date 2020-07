Le Real Madrid se rapproche de plus en plus du titre en Espagne, MU frustré dans le temps additionnel, des cas de coronavirus en NBA. C'est aussi l'anniversaire de la finale de Wimbledon 2019 entre Djokovic et Federer. Chelsea et l'Atalanta jouent en soirée. Voici votre plateau du 14 juillet.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : le Real touche presque au but

Le Real y est presque. Vainqueur dans la douleur à Grenade (1-2), grâce à des superbes buts de Ferland Mendy et Karim Benzema, le club espagnol s’est rapproché du titre de champion d’Espagne lundi soir. Pour être sacré, c’est tout simple : la Casa Blanca devra gagner un seul de ses deux derniers matches face à Villarreal (jeudi, 37e journée) ou Leganés (dimanche, 38e journée), ou faire deux nuls. Perdre ce titre qui lui tend les bras semble aujourd’hui improbable.

Benzema et Mendy face à Grenade. Crédit: Getty Images

2. Football - Premier League : MU a pris un coup de froid

Le podium lui tendait les bras, mais Manchester United a concédé le nul 2-2 dans les ultimes secondes face à Southampton à Old Trafford, en clôture de la 35e journée lundi soir. Les Mancuniens restent donc 5es au classement après avoir caressé l'espoir de s'installer à la 3e. D'abord cueillis à froid par les Saints, les Red Devils s'étaient vite remis à l'endroit grâce à leurs talents offensifs, Anthony Martial en tête, mais réduits à 10 en fin de match en raison de la blessure à la tête de Brandon Williams, ils ont craqué dans le temps additionnel.

3. Basket - NBA : Westbrook et deux autres joueurs positifs au coronavirus

Russell Westbrook, meneur vedette des Houston Rockets, a été testé positif au COVID-19, tout comme deux joueurs déjà arrivés à Orlando pour la reprise du championnat NBA fin juillet en Floride, ont annoncé lundi le joueur et la NBA. Nommé meilleur joueur (MVP) de NBA en 2017, Westbrook a aussi rassuré ses fans sur Twitter : "Je me sens bien actuellement, je suis en quarantaine et j'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers dès que j'en aurai l'autorisation. Prenez ce virus au sérieux, portez un masque", a écrit le joueur de 31 ans.

Federer-Djokovic : joyeux anniversaire !

Le match que les amoureux de Roger Federer ne veulent pas revoir. La finale de Wimbledon 2019 remportée par Novak Djokovic face au Suisse fête son premier anniversaire ce mardi 14 juillet. Vous pourrez profiter de contenus dédiés tout au long de la journée sur Eurosport.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : L’Inter n’est pas en forme. Mais l’Inter a gagné. Le club lombard s’est installé à la 2e place du classement après son difficile succès contre le Torino à Giuseppe Meazza (3-1), lors de la 32e journée.

Football - Liga : Le Séville FC tient son billet pour la C1. Le club andalou a profité de la défaite de Villarreal face à la Real Sociedad (1-2) pour valider sa qualification à deux journées de la fin.

Gold - Circuit PGA : Les compétitions encore à venir dans le cadre de la saison 2019-2020 du PGA Tour se dérouleront à huis clos, en pleine recrudescence du coronavirus aux Etats-Unis, ont annoncé lundi les organisateurs.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez surtout pas manquer aujourd'hui

1. Football - Premier League (35e journée) : Chelsea a son avenir entre ses mains (21h15)

Money time en Angleterre. Chelsea, 3e, peut prendre la poudre d’escampette dans la lutte à distance pour la qualification en Ligue des champions en cas de succès face à Norwich à Stamford Bridge.

2. Football - Serie A (33e journée) : L'Atalanta vise la 2e place (21h45)

La formation de l'Atalanta peut reprendre la 2e place du championnat italien en cas de succès face à Brescia chez elle.

