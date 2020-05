Les ambitions de Parker, la saga Sagan et le triplé de JPP : Le plateau du jour

Notre plateau démarre par une question très sérieuse : Et si Tony Parker et Jean-Michel Aulas rachetait une franchise NBA ? Dans le reste de l'actualité du jour, un changement de visage à l'Olympique Lyonnais ou la reprise du sport... en Corée du Sud. Au menu aujourd'hui : du grand Sagan, de la terre battue bleue, une finale mythique de Coupe de France et du sport EN DIRECT sur notre antenne...

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L'OL mise sur Cheyrou, Dijon sur Luyindula

Ligue 1 L'OL a tranché : Cheyrou devrait débarquer pour remplacer Maurice IL Y A 10 HEURES

Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que l'Olympique Lyonnais a choisi Bruno Cheyrou pour succéder à Florian Maurice, parti à Rennes, à la tête de la cellule de recrutement de l'OL. L'ancien joueur de Gérard Houllier à Liverpool va donc quitter son poste de directeur sportif de la section féminine du PSG. De son côté, Dijon a officialisé la nomination de Peguy Luyindula comme directeur sportif. L'ancien attaquant de l'OL occupait jusqu'ici le rôle de conseiller stratégique du président Olivier Delcourt.

Bruno Cheyrou Crédits Getty Images

2. Basketball – NBA : Parker veut racheter une franchise d'ici "cinq à dix ans" avec OL Groupe

Tony Parker, évoqué pour prendre la tête du club de l'Olympique lyonnais d'ici quelques années, a déclaré lundi au site The Undefeated que son "but ultime" était de racheter une franchise de la ligue nord-américaine de basket d'ici "cinq à dix ans". Le quadruple champion NBA doit entrer prochainement au conseil d'administration d'OL Groupe, la holding qui coiffe le club de Ligue 1 dirigé par Jean-Michel Aulas et qui possède des parts dans l'Asvel, le club dirigé par TP. "Avec OL Groupe, nous rêvons en grand. C'est une possibilité forte dans cinq à dix ans... Je suis depuis toujours le genre de personne à rêver en grand. J'ai déjà eu des discussions avec (Aulas) à propos de ça", a-t-il ajouté.

Jean-Michel Aulas et Tony Parker Crédits Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Baseball : La saison sud-coréenne de baseball débute ce mardi avec cinq matches à huis clos qui augurent d'une reprise progressive très attendue du sport professionnel dans ce pays qui était il y a quelques mois l'un des premiers foyers de coronavirus.

Football américain - NFL : La NFL renonce à délocaliser ses matches de la prochaine saison régulière prévus à Londres et à Mexico, en raison de problèmes logistiques liés à la pandémie de coronavirus, a-t-elle annoncé lundi.

Football – Bundesliga : L'attaquant ivoirien du Hertha Berlin, Salomon Kalou, a été suspendu par son club pour avoir posté une vidéo le montrant en train de serrer les mains de ses coéquipiers dans les vestiaires du stade, contrevenant aux règles de distanciation sociale imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Natation – Dopage : Le nageur chinois, Sun Yang, condamné à huit ans de suspension pour dopage par le Tribunal arbitral du sport, a fait appel de cette décision devant le tribunal fédéral suisse, a annoncé lundi le magazine Swimming World sur son site internet. Cette information a été confirmée à l'AFP par une source proche du dossier.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Lafond : "Les joueurs ne sont pas assez cons pour refuser une baisse de leur salaire" 00:02:39

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme : La folle saga Sagan

Toute cette semaine sur notre site, nous retraçons la décennie de succès, de frasques et de facéties de la plus grande star du peloton : Peter Sagan, personnage unique et hors-norme. Première partie consacrée ce mardi à son statut à part, celui de seule rock-star du cyclisme.

Play Icon WATCH Passage de TGV, Sagan frustré, Degenkolb au sommet... Revivez Paris-Roubaix 2015 00:03:47

2. Grand Récit : Damon Hill, itinéraire d'enfants pas gâtés

Nouveau mois et, à compter de ce mardi, nouvelle thématique baptisée Itinéraires d'enfants pas gâtés. Retour sur le destin de champions qui ont tous dû surmonter des épreuves de nature diverse dans leur jeunesse. Dans ce premier volet, l'histoire de Damon Hill. Champion du monde de Formule 1 en 1996, le pilote britannique avait alors rejoint au palmarès son père, Graham, véritable légende du sport automobile. Un père mort dans un accident d'avion alors que Damon n'avait que 15 ans.

Damon Hill - Grand Récit Crédits Eurosport

3. Football – Ligue 1 : Cristian Rodriguez et le rendez-vous raté du PSG

Ils sont passés par le championnat de France mais n'ont pas laissé un souvenir impérissable aux amateurs du football tricolore. Pourtant, ces déceptions ont ensuite explosé pour réaliser de grandes carrières. Deuxième volet de notre série avec Cristian Rodríguez, le talentueux gaucher uruguayen qui n’a pas réellement eu sa chance au PSG.

Cristian Rodriguez lors de son passage au PSG Crédits Getty Images

4.Tennis – Masters Madrid : De la terre battue bleue…

En 2012, le Masters 1000 espagnol crée l'événement en décidant d'abandonner l'ocre traditionnel au profit d'une terre battue bleue. Derrière ce coup de publicité, un homme : Ion Tiriac, propriétaire du tournoi. Furieux, Rafael Nadal et Novak Djokovic se prennent les pieds dans le tapis, tandis que Roger Federer, tel un funambule, s'adjuge un tournoi unique en son genre. Retour sur une édition unique en son genre.

Play Icon WATCH Masters Madrid - En 2012, Federer domptait Berdych et la terre bleue 00:03:02

A voir sur Eurosport

1. Cyclisme – Le Zwift "Tour for All" continue sur nos antennes

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Deuxième étape du Zwift "Tour for All" ce mardi. Le principe de cette course virtuelle ne change pas : cinq étapes réunissant des équipes du World Tour masculin et féminin telles que Deceuninck-Quick Step, Cofis, Movistar, FDJ Nouvelle - Aquitaine Futuroscope ou encore Canyon//SRAM. Une compétition diffusée tous les jours sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 15h et commentée par Steve Chainel.

Mathieu van der Poel headlines Zwift 'Tour for All' on Eurosport and GCN Crédits Eurosport

2. Football - Coupe de France : Une finale de légende...

Marseille - Monaco, un triplé de Jean-Pierre Papin, une bise à François Mitterand : c'est sans doute l'une des finales de Coupe de France les plus mythiques que vous propose de revivre ce mardi Eurosport 2 à partir de 15h.

Omnisport Marseille, NBA à l'hôtel, Nadal vs Djokovic, "Tour for All" : Le plateau du jour HIER À 06:09