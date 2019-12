Mahinmi, Moreno, Metella, Top 50 : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Mahinmi au presque parfait

On ne l'avait pas vu venir celle-ci ! On parle là de la performance de Ian Mahinmi dans la nuit de lundi à mardi lors de la victoire des Washington Wizards à domicile face au Miami Heat (123-105). Auteur de 25 points (à 10 sur 11 au tir et 2 sur 3 à 3 points !), 5 rebonds, 2 contres et 2 interceptions en 28 minutes, le pivot français, champion en 2011 avec Dallas, a tout simplement signé la plus belle perf individuelle de sa carrière.

Dans les autres matches de la soirée, à signaler la victoire (102-123) de Milwaukee, leader de la Conférence Est, face à Chicago (23pts, 10rbds, 6pds pour Giannis Antetokounmpo), le double-double de Rudy Gobert (13pts, 19rbds) lors du succès de Utah contre Detroit (104-81) ou encore la fin de la série de dix défaites consécutives d'Atlanta (sans Trae Young !), vainqueur sur le parquet d'Orlando (93-101) où Evan Fournier s'est pourtant encore fendu de 22 points.

2. Football - Ligue 1 : Robert Moreno et le "projet Monaco"

Nommé entraîneur de l'AS Monaco dimanche en remplacement de Leo Jardim, limogé, Robert Moreno a effectué ses premiers pas à La Turbie lundi. Le coach espagnol a également été présenté à la presse. Visiblement serein et affichant une belle assurance, l'ancien sélectionneur éphémère de la Roja a choisi le Rocher après avoir entendu un discours convaincant de la part des dirigeants de l'ASM : "J'ai reçu beaucoup de projets depuis mon départ de la sélection, a-t-il expliqué. Je savais que je voulais travailler à un haut niveau. Je voulais un projet en accord avec ce désir. Le projet Monaco était celui avec les meilleures garanties et conditions."

3. Natation - JO : Mehdy Metella renonce

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours. Blessé à l'épaule gauche, le nageur français Mehdy Metella, champion du monde du relais 4x100 avec les Bleus en 2015 et vice-champion olympique 2016, ne verra pas Tokyo l'année prochaine. Après avoir tout fait pour éviter l'opération, le natif de Cayenne va devoir subir une intervention chirurgicale qui va le contraindre à tirer un trait sur 2020 et les JO.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Nouvelle-Zélande : Appelez-le "Sir Stephen" ! Steve Hansen, le désormais ex-sélectionneur des All Blacks, a été anobli pour sa "contribution exceptionnelle au rugby national". A la tête des Blacks, il a été sacré champion du monde en 2015 (il l'avait été aussi en 2011 en tant qu'adjoint de Graham henry) avant de décrocher le bronze cette année au Japon.

Cyclisme : Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France, et le Français Julian Alaphilippe ont officialisé leur participation au prochain Tour de Colombie (11-16 février).

Ski alpin : Touché au genou gauche le week-end dernier à Bormio, le skieur français Brice Roger a passé des examens rassurants. Souffrant d'une contusion avec épanchement articulaire, il va subir une ponction et sera de retour rapidement sur les skis.

Le tweet "on reste en contact"

Quelques mois après s'être rencontrés à l'occasion d'une visite du joueur du PSG à Los Angeles, Kylian Mbappé a eu une petite pensée pour LeBron James lundi, jour des 35 ans du "King".

La vidéo de rattrapage

Sacré champion de France à trois reprises avec le Stade Français (2003, 2004 et 2007), l'ancien arrière ou ailier argentin Nani Corleto était l'invité exceptionnel de "Poulain raffûte" lundi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Sports d'hiver - Tour de Ski et 4 Tremplins

Le Tour de ski de ski de fond se poursuit avec la troisième étape ce mardi à Toblach, en Italie. Au programme, un 10km style libre pour les femmes (15h) et un 15km pour ces messieurs (12h30). Du côté du saut à skis, début de l'acte II de la fameuse Tournée des 4 Tremplins avec les qualifications du concours de Garmisch-Partenkirchen.

2. Les Tops Eurosport

A découvrir aujourd'hui sur notre site, le deuxième volet de notre Top 50 des matches de la décennie en football ainsi que la suite du Top 20 des plus grandes rencontres WTA de tennis.