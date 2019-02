Mbappé, Durant, Garcia, Chelsea-United : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. NBA - All Star Game : La Team LeBron l'emporte, Durant MVP

Une pluie de trois points, un déficit de 20 points de retard effacé, de la défense après la mi-temps et la Team LeBron James l'a emporté. Dans un match marqué par 62 paniers à trois points inscrits – un nouveau record -, l'équipe composée par la star des Lakers a battu celle de Giannis Antetokounmpo (178-164). Le joueur grec a fini avec 38 points et 11 rebonds. LeBron (19 points), lui, a pu compter sur Klay Thompson (20 pts), Kawhi Leonard (19 pts) et Kevin Durant (31 points). C'est d'ailleurs KD qui termine MVP de ce match-exhibition.

Vidéo - Thiago Silva : "Kylian ? Ce n'est pas normal d'avoir un joueur comme ça..." 01:00

2. Football, L1 : Mbappé, le phénomène

La fatigue ne joue pas sur lui. Quelques jours après avoir marqué à Old Trafford, Kylian Mbappé a inscrit un superbe but à Saint-Etienne (0-1) pour permettre à Paris d'enchaîner. Le champion du monde trône en tête du classement des buteurs avec désormais 19 réalisations en L1 cette saison. Et Paris, qui compte deux matches de moins, compte 12 points d'avance sur le LOSC en tête du championnat.

3. Biathlon : Le relais tricolore a imposé sa loi

La France a remporté le relais mixte de Soldier Hollow. Le quatuor français composé de Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Célia Aymonier et Anaïs Chevalier, a devancé l'Allemagne et la Norvège. Le relais tricolore a fait la différence sur le pas de tir avec seulement trois recharges et aucune pénalité.

Vidéo - Solide et précise, l'équipe de France a fait la course parfaite 01:42

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis, ATP New York : Reilly Opelka a remporté à 21 ans son premier titre sur le circuit ATP en battant le Canadien Brayden Schnur 6-1, 6-7 (7/9), 7-6 (9/7) en finale.

ATP Buenos Aires : Marco Cecchinato, 18e joueur mondial, a décroché à 26 ans le troisième tournoi ATP de sa carrière en écrasant en finale du tournoi Diego Schwartzman 6-1, 6-2.

Golf, PGA Tour : J.B. Holmes s'est offert le Genesis Open à Los Angeles au terme d'une dernière journée-marathon. Il a devancé Justin Thomas. Si Jordan Spieth échoue à 51e place, Tiger Woods a, lui, pris la 15e place.

Cyclisme : Miguel Angel Lopez a remporté la deuxième édition du Tour de Colombie à l'issue de la dernière étape enlevée par son compatriote Nairo Quintana au col de Las Palmas.

Handball, Ligue des champions : Le Paris SG a fait un pas de plus vers la première place de son groupe en dominant Zagreb (33-28).

La vidéo de rattrapage

Gaël Monfils est allé chercher le 8e titre de sa carrière ce dimanche au prix d'un bel effort en finale (6-3, 1-6, 6-2) face à Stan Wawrinka. Les deux joueurs ont tour à tour semblé en contrôle et ont assuré le spectacle. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

Vidéo - Un round chacun, le dernier mot pour Monfils : cette finale était spectaculaire 03:33

Le tweet qui en dit long

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football, Etranger : Un petit Chelsea - Manchester United pour débuter la semaine

C'est une belle manière de débuter la semaine. Le Royaume s'offre un Chelsea - Manchester United ce lundi (20h30). Sur la pelouse londonienne, Blues et Red Devils vont tenter de rallier les quarts de finale de la FA Cup. En Italie, la Roma reçoit Bologne (20h30) alors qu'en Allemagne, le Borussia Dortmund se rend à Nuremberg (20h30).

Ross BarkleyGetty Images

2. Tennis : Simon sur le pont, Garcia aussi et Rio débute

Après le joli titre de Gaël Monfils, plusieurs tournois sont au rendez-vous cette semaine. A Marseille, Gilles Simon va ainsi ouvrir le bal contre Antoine Hoang au 1er tour vers 19h. En soirée, il faudra également suivre le tournoi de Rio de Janeiro avec notamment le jeune espoir canadien Felix Auger-Aliassime face à l'Italien Fabrio Fognini.

Chez les femmes, Caroline Garcia affronte la Russe Anastasia Pavlyuchenkova à Dubai, une semaine après avoir passé son tour à Doha pour des douleurs aux jambes, après la victoire des Bleues au 1er tour de Fed Cup.