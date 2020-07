Mercedes prêt, l'Atlético consolide, Vettel piégé, le Bayern bon élève : Le plateau du jour

L'Atlético Madrid qui consolide sa 3e place vendredi contre Majorque, Mercedes a montré que la pause n'avait eu aucun effet sur ses pilotes lors des essais du Grand prix d'Autriche, pourquoi le Bayern Munich fait mieux que tout le monde. Le week-end a démarré de la meilleure des manières avec le retour de la Formule 1, installez-vous confortablement, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : L'Atlético, solide 3e

Une nette domination, une victoire 3-0 et le podium final qui se rapproche : l'Atlético Madrid a vécu une soirée idéale, vendredi face à Majorque en ouverture de la 34e journée du Championnat d'Espagne, grâce notamment à un doublé d'Alvaro Morata. Cette victoire offre à l'Atlético (3e, 62 pts) cinq points d'avance sur son plus proche poursuivant, Séville, et approche les joueurs de Diego Simeone du podium final.

2. Formule 1 - Grand Prix d'Autriche : Vettel bel et bien piégé par Ferrari

Sebastian Vettel a attendu jeudi pour mettre sur la place publique les conditions de l'échec de ses négociations avec Ferrari pour 2021. L'Allemand accusait la Scuderia de nous pas avoir dit la vérité, et son patron Mattia Binotto s'en est expliqué vendredi. Sans se montrer embarrassé.

3. Football - Ligue 1 : Aouchiche confirme son départ de Paris

Adil Aouchiche et le Paris Saint-Germain, c'est bel et bien fini. Alors que son contrat aspirant expirait au 30 juin, le joueur de 17 ans a confirmé son départ sur Instagram. "Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables", a-t-il écrit, ne précisant toutefois pas quel serait son futur club.

On a aussi retenu pour vous...

Basket - NBA : Un deuxième joueur du Miami Heat a fait l'objet d'un test positif au coronavirus, obligeant ainsi l'équipe NBA à fermer son centre d'entraînement.

Tennis - Adria Tour : L'Autrichien Dominic Thiem va faire don de sa prime de participation au très controversé Adria Tour durant lequel plusieurs participants, dont la star Novak Djokovic, ont été contaminés par le coronavirus.

Basket - NBA : Victor Oladipo ne sera pas de la partie. Comme il l'avait récemment sous-entendu, l'arrière all-star des Pacers craint une possible rechute lors de la fin de saison.

La vidéo de rattrapage

En recrutant Leroy Sané, le Bayern Munich continue de construire un effectif très cohérent et complet. Nos trois journalistes Maxime Dupuis, Martin Mosnier et David Lortholary se penchent sur le cas du géant bavarois. Retrouvez le FC Stream Team sur toutes les bonnes plateformes de podcast.

A voir sur Eurosport

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Formue 1 - Grand prix d'Autriche : Hamilton en avant toute

En attendant le Grand prix (16h), Lewis Hamilton s'est montré impressionnant vendredi lors des essais libres 2. Avec une marge toujours confortable sur la concurence. Evalué en 1'04"304 soit 0"197 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas, le champion du monde a laissé Sergio Pérez (Racing Point) à 0"641. Red Bull et surtout Ferrari encore plus loin. Une manière pour le Britannique de mettre en garde ses adversaires pour la fin de la saison ?

2. Football - Serie A : La nouvelle économie du football

Si l’échange Arthur-Pjanic est une belle vitrine des nouveaux moyens de passer son bilan financier au vert, d’autres opérations moins connues sont encore plus éclatantes. Et le club de Turin n’est pas le seul à avoir recours à ces méthodes. En Italie, c’est même devenu un art à part entière.

3. Cyclisme - Tour de France Virtuel : Rendez-vous sur Eurosport

Pour la première fois de l’histoire de la Grande Boucle, le Tour de France Virtuel s’élancera pour six étapes à suivre durant les trois prochains week-ends. Les plus grandes équipes World Tour, et les meilleurs coureurs dont Egan Bernal, Geraint Thomas ou Christopher Froome, seront au rendez-vous pour cette compétition à suivre en direct sur Eurosport dès ce week-end.

