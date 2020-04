Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Messi dément un possible transfert à l'Inter

Le média argentin TNT Sports a confirmé la rumeur d'un possible départ de Lionel Messi à l'Inter Milan ce jeudi. Ce qui a poussé l'attaquant du Barça à prendre la parole en publiant un démenti sur son profil Instagram. Messi parle tout simplement de "fake news". "Heureusement, personne ne les croit", conclut l'Argentin.

Football - Serie A : L'Italie prépare la "phase 1 de sa reprise"

Selon Sky Italia, les joueurs des clubs de Serie A pourraient être convoqués avant la fin avril pour une première batterie de tests médicaux. L'objectif, évidemment, est de détecter des possibles nouveaux cas de Covid-19. Mais également de faire un point sur la santé des joueurs qui en sont guéris. Une fois le feu vert reçu, les entraînements reprendront probablement dans la foulée.

Basket - NBA : Les joueurs payés intégralement en avril

Les joueurs NBA percevront l'intégralité de leur salaire lors de la prochaine paie du 15 avril, bien qu'il n'aient plus joué au basket depuis un mois qu'est suspendue la saison à cause du coronavirus, affirme jeudi ESPN, citant un mémo de la Ligue.

Kingsley Coman s'est livré en exclusivité à Eurosport. L’international français a progressé et mis de la maturité dans son football depuis son arrivée en Bavière. Son statut, aussi, a changé.

Vidéo - Coman à l'heure de la maturité : "Je commence à prendre de l'âge, je ne sprinte plus chaque minute" 12:52

1. Boxe - Raging Boxe : 26 ans en prison pour rien et un combat : Dewey Bozella, innocent et invaincu

Ce vendredi Eurosport.fr lance une nouvelle rubrique : "Raging Boxe". Il y sera question des grandes et des petites histoires de la boxe. Premier épisode avec la carrière éphémère de Dewey Bozella. Un seul combat et une victoire pour un homme qui a passé 26 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis.

Dewey Bozella - Raging Boxe.Eurosport

Athlétisme - Duplantis et les limites de la perche : première partie de notre dossier

Armand Duplantis est la nouvelle star de la perche mondiale. A 20 ans seulement, il en détient déjà le record du monde (6,18 m). Dans la première partie de notre dossier, on se penche sur le talent et les accomplissements de "Mondo". Suffisent-ils à faire de lui un sportif qui traversera les époques ?

Federer - Phelps - Duplantis - Bolt - BubkaEurosport

Football - Ligue 1 : Épisode 5 de notre saga sur l'OL des années 2000

Le cinquième épisode de notre saga sur l'Olympique Lyonnais des années 2000. A l'orée de la saison 2009-2010, l'OL n'est plus le maître en France et perd son symbole, Juninho. Sa domination s'étiole et l'effectif perd en qualité. Il pourtant va réussir l’inimaginable : sortir le Real et se hisser en demi-finale de C1.