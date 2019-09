Tragédie, Neymar, Monfils : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Course automobile - F2 : Tragique accident à Spa

Samedi, le pilote automobile Anthoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort dans un grave accident en pleine course. L'espoir de Renault est sorti de la piste dans le raidillon d'Eau rouge lors du 2e tour de la Course 1. Après avoir percuté un rail, sa monoplace de l'équipe Arden a été heurtée par celle de l'Américain Juan Manuel Correa, qui lui a subi des fractures aux deux jambes.

2. Football - Mercato : Finalement, Neymar a décidé de rester

Feuilleton Neymar, saison 15, épisode 10. Il semblerait que Neymar ait mis lui-même un point final à un éventuel transfert au FC Barcelone. Selon les informations de l'Equipe, l'attaquant du PSG a pris la décision de renoncer à retourner en Espagne, face à l'impasse dans laquelle se situent les trois parties. Son entourage a annoncé aux deux clubs qu'il terminerait la saison 2019-2020 en France.

3. Tennis - US Open : Gaël Monfils, c'est fou !

Gaël Monfils, dernier représentant tricolore à Flushing Meadows est parvenu à se hisser en huitièmes de finale en battant Denis Shapovalov en cinq sets (6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3) après un match complètement fou. Il affrontera l'Espagnol Pablo Andujar lundi pour une place en quarts de finale.

On a aussi retenu pour vous

Football - Equipe de France : Les Bleues de Corinne Diacre se sont imposées contre l'Espagne (2-0), lors de leur premier match depuis l'élimination pendant la Coupe du monde. Eugénie Le Sommer (28e) et Delphine Cascarino (76e) sont les buteuses.

Tennis - US Open : Naomi Osaka a rappelé à Cori Gauff qui était la reine de New-York en la battant sèchement (6-3, 6-0). Nick Kyrgios, lui, a été éliminé par Andrey Rublev en trois sets (7-6, 7-6, 6-3).

Formule 1 - Grand prix de Belgique : Charles Leclerc s'est imposé aux essais qualificatifs et partira en pole position devant son coéquipier Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Boxe - WBC : L'Ukrainien Vasyl Lomachenko s'est imposé samedi face au britannique Luke Campbell à l'O2 Arena de Londres, remportant ainsi la ceinture WBC des légers.

Le tweet désabusé

La vidéo de rattrapage

Si vous n'avez rien vu ni rien suivi de la 5e journée de l'US Open marquée par le début des 16es de finale, voici notre format quotidien en guise de session de rattapage en moins de quatre minutes.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Basket - Coupe du Monde : La France entre en lice

C'est le grand jour pour la France qui débute sa compétition aujourd'hui en Chine contre l'Allemagne (14h30). L'objectif est clair net et précis pour les Bleus : gagner leur ticket pour les JO de Tokyo.

2. Cyclisme - Vuelta : Il va y avoir de la bagarre

C'est l'heure de la 9e étape de ce Tour d'Espagne, et ça promet. En effet, la course, entre Andorre-la-Vieille et Cortals d’Encamp, n'est longue que de 100km, mais compte pas moins de cinq ascensions. De quoi mettre à rude épreuve les coureurs, et surtout Nicolas Edet (Cofidis), nouveau maillot rouge.

3. Formule 1 - Grand prix de Belgique : Leclerc pour conjurer le sort

Le Grand prix de Belgique s'élancera à 15h10, avec Charles Leclerc en pole position. C'est la troisième fois que le Monégasque part de cette position, et les deux fois précédentes, ça ne s'était pas bien passé du tout pour lui. Vendredi et samedi lors des essais libres et qualificatifs, le pilote et sa voiture ont démontré leur grande forme. Peut-être la bonne cette fois-ci.

4. Football - Premier League et Ligue 1 : Il va y avoir du sport

Les débuts de championnat anglais et français nous offrent de belles rencontres, à commencer par celle entre Arsenal et Tottenham, ancien finaliste de la Ligue des champions (17h30). Un match qu'aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre, tant il sera important pour la course à la C1. De l'autre côté de la Manche, l'OM, qui a signé mercredi sa première victoire depuis le début de la saison contre Nice (1-2), va avoir à coeur de confirmer face à adversaire, et pas des moindres , l'AS Saint-Etienne, fessé par Lille mercredi (3-0). Les Verts vont avoir à coeur de se rattraper.