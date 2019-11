Parker mythifié, Nadal croqué, Sterling viré : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Parker au panthéon

Tony Parker ne quittera plus jamais le sommet. Au bout d'une cérémonie mémorable au cours de laquelle toutes les autres légendes de la franchise lui ont rendu hommage, le Français a vu son maillot de San Antonio être officiellement retiré et accroché au toit de l'AT&T Center. "Ici ce sera toujours la maison pour moi, a déclaré TP. C'est très émouvant."

Avant cela, les Spurs s'étaient inclinés face à Memphis (113-109). Dans les autres rencontres de la nuit, les Timberwolves ont battu Detroit (114-120). Boston est venu à bout des Mavericks (116-106) malgré la performance de Luka Doncic (34 points, 6 rebonds et 9 passes en 33 minutes). Avec 39 points, James Harden a guidé Houston face à New Orleans (116-122).

2. Tennis – Masters : Nadal croqué par Zverev

Un excellent Alexander Zverev n'a fait qu'une bouchée d'un Rafael Nadal emprunté. Intraitable sur son service, le tenant du titre a disposé de l'Espagnol (6-2, 6-4). Visiblement pas tout à fait remis de la blessure aux abdominaux contractée à Bercy, le numéro un mondial n'a jamais fait illusion. Face à Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, il devra sérieusement élever son niveau de jeu pour espérer sauver son trône.

Vidéo - Surpuissant et impérial en coup droit, Zverev a terrassé Nadal 03:17

3. Football – Coupe du monde U17 : Les Bleuets pulvérisent l'Espagne

Le quart de finale des Bleuets avait très mal débuté. Il a fini en fanfare. Supérieurs à leurs adversaires, les garçons de Jean-Claude Giuntini ont écrasé l'Espagne (6-1). L'équipe de France avait pourtant encaissé le premier but de la rencontre mais elle a pris l'avantage avant la pause, avant de dérouler lors du second acte. En demi-finale, elle affrontera le Brésil, vainqueur de l'Italie (2-0) à domicile.

Timothée Pembélé, buteur avec l'équipe de France U17 en demi-finale de la Coupe du monde contre l'EspagneGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue 2 : En s'imposant à Rodez (1-2), avec un doublé de Gaëtan Robail, en clôture de la 14e journée, Lens a repris les commandes du classement avec un point d'avance sur Lorient.

Football – Euro 2020 : Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, a choisi d'écarter Raheem Sterling du groupe. Selon le Daily Mail, une confrontation physique aurait éclaté entre l'attaquant et le défenseur de Liverpool, Joe Gomez.

Tennis – Masters (double) : Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont réussi leur entrée dans le tournoi en disposant des numéros 1 mondiaux Juan Sebastian Cabal et Robert Farah (6-3, 7-5).

Vidéo - Affûtés, Herbert et Mahut s'offrent les n°1 mondiaux pour commencer 02:52

Rugby – Coupe du monde : Ancien entraîneur du pays de Galles, Warren Gatland a refusé de succéder à Steve Hansen comme coach des All Blacks, comme il l'a confirmé à Radio Sport.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le chef-d'oeuvre de Kiki, le cauchemar de Barty 01:42

Le tweet en français

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters : Thiem peut-il enchaîner ?

Il a battu Roger Federer d'entrée. Peut-il s'offrir Novak Djokovic dans la foulée (21h00) ? Dominic Thiem en est capable, puisqu'il fait partie des six joueurs qui ont le plus souvent battu le "Big Three". Le numéro 5 mondial fait face au défi ultime. Avant ce choc, Federer partira favori face à Matteo Berrettini (à partir de 15h00).