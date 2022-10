Ce qui ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme sur piste - Mondiaux : Gros (enfin) sur le toit du monde

La délivrance pour Gros, titrée en vitesse indivuelle après une finale tout en maîtrise

2. Moto GP - Grand Prix d'Australie : Bagnaia met la pression à Quartararo

Deux petits points et trois courses. L'horizon de Fabio Quartararo ne va pas plus loin que les Grands Prix d'Australie, de Malaisie et de Valence. Aux antipodes, le champion du monde en titre a placé sa Yamaha sur la 5e place de la grille à l'issue de la qualification . Deux places devant lui, il trouvera son rival, Pecco Bagnaia (Ducati) alors que Jorge Martin (Ducati) s'élancera en pole position devant Marc Marquez (Honda).

3. Football - Ligue 1 : Lille en balade à Strasbourg

La Meinau n'est pas l'endroit le moins accueillant de France cette saison. Incapable de gagner sur sa pelouse, Strasbourg accueillait Lille vendredi soir en ouverture de la 11e journée. Le moins que l'on puisse dire c'est que les Alsaciens n'ont pas fait mentir les chiffres. Le LOSC, porté par un excellent Jonathan David , s'est tranquillement imposé (0-3) pour revenir provisoirement à quatre points du podium. Un bon vendredi soir.

Et aussi…

Tennis - WTA San Diego : Iga Swiatek a écrasé Coco Gauff la nuit dernière (6-0, 6-3) pour se qualifier pour les demi-finales où elle affrontera Jessica Pegula. La Polonaise visera une troisième finale consécutive après l'US Open où elle avait gagné et Ostrava, où elle avait chuté la semaine dernière.

Basket - Euroligue : L'Asvel s'est imposée d'un souffle sur le parquet de Valence (76-77) à l'issue d'une fin de match à suspense pour décrocher sa première victoire de la saison en Euroligue après sa défaite en ouverture.

Cyclisme sur piste - Mondiaux : Avant l'or de Mathilde Gros, il y avait eu l'argent pour Melvin Landerneau sur le kilomètre. Le Français n'a cependant rien pu faire face au monstre Jeffrey Hoogland.

Basket - NBA : Russell Westbrook a démarré sur le banc le dernier match de pré-saison des Lakers. On ne peut pas dire que ça a très bien marché pour son équipe, balayée par les Kings (133-86), ni pour lui (5 minutes de temps de jeu, 0 pt, 0 rebond et 1 passe).

A lire, voir ou écouter sur Eurosport

Dimanche, ce sera une sacrée journée de football entre le Liverpool-Manchester City, le PSG-OM et le Clasico Real-Barça. Au sein de ce duel, Karim Benzema, plus que probable Ballon d'Or lundi, et Robert Lewandowski se livreront un match dans le match. Nous sommes allés voir du côté de l'Espagne comment le pays voyait ce duel entre deux des meilleures attaquants du monde.

Après l'émotion Mathilde Gros vendredi, la troisième journée des Mondiaux sur piste débutera à 17h30 sur Eurosport. Au programme, le début de la vitesse individuelle hommes avec Sébastien Vigier, Ryan Helal et Tom Derache, mais aussi celui de l'Omnium où Benjamin Thomas vise l'or. Enfin, Clara Copponi et Valentine Fortin tenteront d'accrocher un podium sur l'Américaine.

Dans le FC Stream Team, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis reviennent sur la crise profonde qui secoue le PSG. Un climat lourd qui devrait pousser Kylian Mbappé à s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement désormais ? Enfin, le Ballon d'Or sera attribué ce lundi et le suspense a rarement été aussi mince…

La question du jour : Lorient va-t-il être leader de Ligue 1 ?

Le calendrier de la 11e journée de Ligue 1 peut mettre une sacrée cerise sur le magnifique gâteau lorientais. Auteur d'un début de saison ébouriffant, autant dans le jeu que dans les résultats, le FC Lorient accueille Reims (17h). Un succès et les Merlus seraient propulsés leaders avant le PSG-OM de dimanche soir. Provisoirement, certes, mais rien ne devrait gâcher le bonheur des coéquipiers d' Enzo Le Féé . Et si toutefois la crise parisienne venait à gagner aussi le terrain…

