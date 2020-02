Ce que vous vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du Roi : Le Real et le Barça sont tombés !

Énorme surprise jeudi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Les deux ogres espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone ont été éliminé coup sur coup. Les Madrilènes, d'abord, battus dans un match fou par la Real Sociedad qui menait 3-0 puis 4-1 avant de s'imposer 4-3. En soirée, les Blaugrana en ont fait de même sur la pelouse de San Mamés. Vainqueur 1-0 sur un but d'Inaki Williams dans les arrêts de jeu, l'Athletic Bilbao a rejoint la Real Sociedad donc mais aussi Grenade et le club de deuxième division, Mirandes, dans le dernier carré.

Real Madrid - Real SociedadGetty Images

2. Basket – Tournoi de qualification olympique : Les Bleues se rapprochent de Tokyo

Les Bleues ont idéalement débuté leur tournoi de qualification olympique, en s'offrant l'Australie (72-63), vice-championne du monde 2018, jeudi soir à Bourges, et ont fait un très grand pas vers les JO 2020 de Tokyo. Encore une petite victoire contre le Brésil samedi ou Porto-Rico dimanche et la qualification sera en poche.

3. Basket – NBA : Drummond à Cleveland, Russell à Minnesota

La dernière soirée des transferts en NBA a connu quelques rebondissements surprenants. Le premier d'entre eux, le transfert envoyant André Drummond, le meilleur rebondeur de la Ligue, du côté de Cleveland. Plus tôt, Minnesota et Golden State s'étaient échangés Andrew Wiggins et D'Angelo Russell alors que Marcus Morris rejoint les Clippers qui se sont renforcés en vue de la course au titre.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket – NBA : On connaît la composition des équipes pour le All-Star Game. LeBron James jouera notamment avec Anthony Davis et James Harden alors que Giannis Antetokounmpo a, entre autres, choisi Rudy Gobert.

Basket – NBA : Dans l'un des chocs de la nuit en NBA, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (36 pts, 20 rbds) ont dominé les Sixers de Joel Embiid (19 pts, 11 rbds) sur le score de 112-101.

Basket – Euroleague : Une victoire était nécessaire pour entretenir l'espoir d'accrocher le top 8 qualificatif en Euroleague : Villeurbanne s'est montré incapable d'en sentir le souffle, mené de bout en bout sur le parquet de Vitoria (79-65).

Formule 1 – Saison 2020 : L'écurie Haas a présenté, jeudi, sa nouvelle monoplace pour la saison 2020 du Championnat du monde de Formule 1.

Tennis – ATP Montpellier : Gaël Monfils a validé son billet pour les quarts de finale après sa victoire en trois sets face à Adrian Mannarino (4-6, 6-1, 6-4). Plus tôt, Pierre-Hugues Herbert avait battu Félix Auger-Aliassime (7-6, 7-5).

Football – Ligue 1 : Gelson Martins, auteur d'une bousculade sur monsieur Lesage lors de la rencontre Nîmes-Monaco le 1er février dernier, a été suspendu à titre conservatoire par la Commission de Discipline de la LFP. Celle-ci a mis le dossier en instruction.

Le tweet soulagé

Enes Kanter ne voulait pas quitter Boston jeudi soir. C'est pourquoi il était soulagé quand l'horloge a affiché 15h (3h de l'après-midi) et que les franchises ne pouvaient plus faire de transferts.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Du sommet de l’Europe à l’anonymat de Serie A, comment l’AC Milan en est-il arrivé là ? 05:51

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP Montpellier : Quatre Français en quart

Il y aura un Français sur tous les matches du jour à Montpellier. Grégoire Barrère sera le premier tricolore à jouer son quart de finale, ce sera face à Filip Krajinovic avant que Gasquet affronte Vasek Pospisil. Plus tard, Gaël Monfils sera opposé à Norbert Gombos et le choc du jour aura lieu en soirée : Pierre-Hugues Herbert face à David Goffin.

Gaël Monfils à MontpellierGetty Images

2. Football – Ligue 1 : Lille pour enchaîner

Vainqueur de Rennes dans un choc du haut de tableau en milieu de semaine, Lille a l'occasion de poursuivre sa quête de qualification en Ligue des champions en se déplaçant à Angers ce vendredi soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Un succès et les Dogues reviendraient provisoirement à hauteur de Rennes, 3e. Angers, 13e, n'a plus gagné depuis quatre rencontres.

3. Tennis – Fed Cup : C'est parti pour l'édition 2020

La Fed Cup entame sa mue ce vendredi. A l'image de la Coupe Davis pour ces messieurs, la compétition par équipes change de visage cette année. Ce vendredi débute donc les qualifications pour la phase finale, pour laquelle la France, tenante du titre, est déjà qualifiée. Les États-Unis de Sofia Kenin, récente vainqueure de l'Open d'Australie, et de Serana Williams défient la Lettonie de Jelena Ostapenko.