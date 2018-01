Serena, tennis français, Dembélé, Fourcade : l'actu sur un plateau

Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Serena Williams renonce à son tour

Serena Williams ne défendra pas son titre à Melbourne. L'Américaine, qui devait y faire sa rentrée après une absence de près d'un an pour grossesse, a estimé qu'elle n'avait pas retrouvé un niveau suffisant et a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. "Je veux jouer, mais je ne veux pas seulement jouer, je veux faire bien mieux que çà et pour y parvenir j'ai besoin de plus de temps", a expliqué l'Américaine, sept fois lauréate du tournoi. C'est le troisième forfait de marque en moins de trois jours pour l'épreuve australienne après ceux de Kei Nishikori et d'Andy Murray chez les hommes.

2. Tennis - ATP Doha : Monfils dans le dernier carré

C'était un peu laborieux sur la fin, mais Gaël Monfils sera bien présent en demi-finale à Doha. Le Français est venu à bout de l'Allemand Peter Gojowczyk non sans avoir sauvé une balle de set dans le deuxième manche (6-3, 7-6). Il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série n°1 et tombeur un peu plus tôt du Grec Stefanos Tsitsipas (7-5, 6-4), pour une place en finale. Une belle affiche à suivre en direct sur Eurosport, pas avant 14h30.

Vidéo - Monfils s'en sort non sans mal face à Gojowczyk : le résumé en vidéo

3. Football - Coupe du Roi : Dembélé a rejoué, le Real s'est bien placé

Près de quatre mois après sa blessure à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a retrouvé les terrains. L'attaquant français est entré pour les vingt dernières minutes du match nul concédé par le FC Barcelone à Vigo en (1-1) en 8e de finale aller. Un retour à la compétition salué notamment par Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France.

De son côté, le Real Madrid a fait le job. A défaut de briller, la formation de Zinédine Zidane a signé un très bon résultat à Numancia (0-3) grâce à deux penalties de Gareth Bale et Isco et un but de Borja Mayoral pour faire un grand pas vers les quarts de finale. Levante et Leganés ont également pris une option pour la qualification en s'imposant respectivement sur le terrain de l'Espanyol (1-2) et face à Villarreal (1-0).

Nous avons aussi retenu pour vous

Handball - Prépa Euro 2018 : L'équipe de France a signé une entame de préparation des plus maîtrisées en dominant la Norvège à Rouen (32-27), à une semaine du coup d'envoi de l'Euro en Croatie. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec l'Egypte samedi.

Basketball - NBA : Le choc de la Conférence Ouest a tourné en faveur de Golden State. Sans Kevin Durant, les Warriors se sont imposés dans la salle des Houston Rockets, qui étaient privés de James Harden (114-124). L'autre match de la nuit a vu la victoire d'OKC chez les Clippers (117-127).

Football - Premier League : Pas de vainqueur mais deux buts magnifiques d'Obiang et Son dans le derby londonien entre Tottenham et West Ham à Wembley (1-1). Les regrets sont pour les Spurs, cinquièmes et désormais relégués à trois points de Liverpool (4e) au classement.

Rugby - Top 14 : Le président toulonnais Mourad Boudjellal a écopé de huit semaines de suspension pour ses déclarations publiques contre l'arbitrage après la défaite contre le Racing en novembre. Il sera interdit d'accès au terrain et au vestiaire d'arbitres jusqu'au 12 mars inclus.

Football : L'Egyptien Mohamed Salah a été élu joueur africain de l'année 2017. L'attaquant de Liverpool a devancé au classement son coéquipier sénégalais Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur gabonais du Borussia Dortmund.

Le tweet hommage

Le public de Barcelone a respecté une minute de silence poignante à la mémoire de Frédéric Forte, disparu brutalement le 31 décembre, avant de voir le Barça prendre le dessus sur le CSKA Moscou malgré les 23 points de Nando de Colo pour l'équipe russe (85-72).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Une 50e victoire et l'égal de Tomba : la deuxième manche renversante d'Hirscher

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Pune : Paire et Simon visent la finale

Benoît Paire et Gilles Simon jouent pour une place en finale en Inde. Les deux Français, opposés respectivement au Sud-Africain Kevin Anderson et au Croate Marin Cilic, tenteront de confirmer leur très beau parcours jusqu'ici. Début des rencontres à partir de 12h30.

2. Biathlon - 10 km messieurs Oberhof : Fourcade prêt à accélérer

En tête du classement général après les trois premières étapes, Martin Fourcade poursuit son duel avec Johannes Boe sur le 10 kilomètres messieurs d'Oberhof. Début de la course à 14h30, à suivre en direct sur Europsort.

3. Football - FA Cup : United et un derby pour lancer le 3e tour

La Cup est à l'honneur ce week-end en Angleterre avec un beau programme pour débuter les hostilités. Il y aura un derby de la Mersey entre Liverpool et Everton à Anfield (20h55) tandis que Manchester United sera opposé à Derby County (21h00). Il y aura aussi du foot en Italie avec le début de la 20e journée et notamment le déplacement de l'Inter sur le terrain de la Fiorentina (20h45).