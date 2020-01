Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Serena et Federer au rendez-vous, pas Shapo

C'est parti pour l'Open d'Australie. Et plutôt bien, pour deux icônes du jeu. Serena Williams et Roger Federer ont déroulé au premier tour, dans la nuit de dimanche à lundi (heure française), respectivement face à Anastasia Potapova (6-0, 6-3) et Steve Johnson (6-3, 6-2, 6-2). Ils n'ont jamais perdu dès leur entrée en lice dans le Majeur australien.

Vidéo - Federer - Johnson : Le résumé 02:48

Cela passe aussi pour le Français Grégoire Barrère ou encore pour Matteo Berrettini et Naomi Osaka. En revanche, c'est déjà terminé pour Denis Shapovalov, sorti en quatre manches par Marton Fucsovics (6-3, 6-7(9), 6-1, 7-6(3)). En raison de la pluie qui tombe sur Melbourne, cela joue seulement sur les courts couverts en ce début de soirée australe (et de matinée hf). Toute la quinzaine est à suivre sur Eurosport Player.

Vidéo - Ce qu’il ne fallait pas rater cette nuit : Federer et Serena tranquilles, Shapovalov KO 02:59

2. Football - Coup de France : Paris sans briller ni bobo, l'info de Leonardo

Ce n'était pas l'Orient-Express, mais plutôt le PSG pas pressé. Le club parisien s'est qualifié pour les huitièmes de finale dimanche soir sur la pelouse de Lorient, sur un but de Pablo Sarabia à la 80e minute (0-1). Thomas Tuchel, le coach des champions de France, a pu reposer ses stars, Kylian Mbappé et Neymar, qui n'ont pas joué. A l'issue de la rencontre, Leonardo, directeur sportif parisien, a déclaré en zone mixte qu'Edinson Cavani avait "demandé son départ".

Un peu plus tôt, en fin d’après-midi, la logique avait été respectée, avec les victoires d’Angers, de Montpellier et de Rennes face à des clubs appartenant à des divisions inférieures, tandis que Dijon a corrigé Nîmes à domicile (5-0).

Vidéo - Lorient - PSG : Le résumé 03:36

3. Basket - NBA : Les Pacers montrent les muscles, les Spurs dans la course

Dimanche soir, en prime time européen, les Spurs ont gagné à domicile face au Heat, 107-102, portés par un DeMar DeRozan en verve depuis plusieurs semaines (20 points, 9 rebonds, 9 passes). Ils occupent le 9e rang à l'Ouest, avec le bilan de 18 victoires et 23 défaites, dans le sillage des Grizzlies (8e place, 20V-22D).

Plus tard, les Pacers ont signé un joli coup, gagnant à Denver (115-107), à l'issue d'un duel de "big men" : 22 points, 15 rebonds, 10 passes pour Domantas Sabonis contre 30 points et 10 rebonds pour Nikola Jokic, tous deux à 10/16 au tir. Indiana est 5e à l'Est, les Nuggets sont sur la troisième marche du podium à l'Ouest.

4. Rugby - Champions Cup : Clermont et Toulouse à la maison

On connaît depuis dimanche soir les affiches des quarts de finale de Champions Cup. Concernant les clubs français : Clermont, Toulouse et le Racing étaient déjà assurés d’être de la fête. Ils visaient l’obtention d’un quart à domicile. C’est chose faite pour les Clermontois et les Toulousains. Voici le programme des matches qui se tiendront entre le 3 et le 5 avril, avec un notamment une opposition entre les deux derniers champions (le Leinster et les Saracens) :

Clermont - Racing 92

Toulouse - Ulster

Exeter - Northampton

Leinster - Saracens

5. Foot US - NFL : Il n'en reste que deux : Chiefs et 49ers

Les finales de conférences se tenaient dimanche soir en NFL. Côté AFC, les Chiefs ont battu les Titans à domicile : 35-24. Côté NFC, ce sont les 49ers qui ont exploité l'avantage du terrain avec succès : 37-20 face aux Packers. Les franchises de Kansas City et San Francisco s'affronteront lors du Super Bowl LIV, le 3 février prochain.

On a aussi retenu pour vous

Handball - Euro : Victorieuse 23-20 face à la Suède à Malmö ce dimanche, la Norvège est en tête du groupe II du tour principal. Les Suédois sont éliminés. Les résultats du jour.

Rugby - XV de France : Blessé lors du match remporté ce dimanche par Toulouse face à Gloucester, le pilier Dorian Aldegheri est remplacé par Wilfrid Hounkpatin (CO) dans le groupe des 42 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 Nations.

Football - Liga : Le Barça reste en tête, à égalité de points avec le Real, après sa victoire à domicile face à Grenade (1-0) lors de la 20e journée ce dimanche. Le buteur ? On vous le donne en mille : Lionel Messi.

Football - Serie A : Leader après 20 journées, la Juve a pris 4 points d'avance sur l'Inter (2e), grâce à son succès dimanche à Turin face à Parme (2-1). L'auteur d'un doublé ? On vous le donne ne mille : Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo (Juventus)Getty Images

Football - Premier League : 64 points sur 66. Liverpool roule sur le championnat anglais. Dimanche, c'est Manchester United qui y est passé à Anfield (2-0).

Rugby - XV de la Rose : Touché à un bras contre le Racing, le numéro 8 anglais Billy Vunipola (Saracens) est incertain pour le Tournoi des 6 Nations.

La vidéo de rattrapage

Quatre courses individuelles disputées en 2020, quatre victoires pour Martin Fourcade, qui a pris la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon à Johannes Boe, absent en ce début d’année. La dernière en date ? Ce dimanche, lors de la poursuite de Ruhpolding.

Vidéo - Fourcade et les Français prennent de bonnes habitudes : les temps forts de la poursuite 03:11

Le tweet participatif

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Open d’Australie : Djoko star de la "night session"

Suite de la première salve de matches du tableau principal, ce lundi à Melbourne. "night session" va débuter à 9h du matin (heure française). Les deux affiches programmées sur la Rod Laver Arena sont, dans cet ordre : Ashleigh Barty (tête de série N.1) - Lesia Tsurenko et Novak Djokovic (N.2) - Jan-Lennard Struff. Autre cador attendu : Stefanos Tsitsipas (N.6), opposé à Salvatore Caruso dès 9h au sein de la Margaret Court Arena. Un évènement à suivre sur les antennes d’Eurosport et sur Eurosport Player.

2. Football - Coupe de France : Monaco face au tombeur de Toulouse

Suite et fin des 16es de finale de Coupe de France, ce lundi en direct sur Eurosport 2, avec Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) - Monaco. Les Monégasques font face à une équipe qui a sorti un pensionnaire de l’élite (Toulouse) au tour précédent. Prise d’antenne à 20h30, avec la première partie de Soir de Coupe, puis coup d’envoi de la rencontre à 20h55, au Stade de la Source (Orléans).