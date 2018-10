Vettel, panne, Marquez, PSG-OL : l'actu sur un plateau du dimanche 7 octobre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Grand Prix du Japon : Vettel hors course ?

Le départ du Grand Prix du Japon a été donné ce matin à 7h10. À l'approche de la mi-course, Lewis Hamilton caracole tranquillement en tête. Son plus sérieux concurrent au championnat, Sebastian Vettel, est lui en grand danger : coupable d'une grossière erreur consécutive à un dépassement manqué sur Max Verstappen, l'Allemand doit refaire son retard depuis la 18e place. Actuellement 11e, il pourrait bien dire définitivement adieu à ses espoirs de titre à Suzuka...

Le départ à SuzukaGetty Images

2. Football - Ligue 1 : soirée pauvre en buts

Sept buts en quatre rencontres : c'est le total, plutôt pauvre, des matches de 20 heures de samedi. La rencontre la plus prolifique s'est déroulée à Angers, où Strasbourg a mené de deux buts avant de se faire reprendre dans les arrêts de jeu (2-2). Amiens, sur sa pelouse, a encore enfoncé Dijon grâce à un nouveau but de Salman Ghoddos (1-0). Nîmes et Reims se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), et Guingamp a accroché Montpellier au Roudourou (1-1).

3. Football - Liga : le Real en panne

Deuxième défaite consécutive, quatrième match d'affilée sans marquer un seul but : le Real Madrid a poursuivi sa très mauvaise passe sur le terrain du Deportivo Alaves samedi soir (1-0). Malgré le retour de Gareth Bale, les hommes de Julen Lopetegui se sont montrés maladroits, avant d'être punis au bout du temps additionnel par Manu Garcia. C'est la première défaite du Real à Alaves depuis… 1931 ! Les Madrilènes sont deuxièmes, juste devant leur bourreau du soir.

Le dépit de Sergio Ramos, Nacho et Toni Kroos, battus avec le Real Madrid sur le terrain du Deportivo Alaves, le 6 octobre 2018.Getty Images

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Toulouse s'est imposé face à Agen dans un match cadenassé et marqué par les mauvaises conditions climatiques (10-0).

Football - Premier League : José Mourinho s'est offert une frayeur et un peu de répit : son Manchester United s'est imposé 3-2 face à Newcastle, malgré deux buts de retard.

Basket - Jeep Elite : Villeurbanne et Dijon ont conservé la tête du championnat et poursuivi leur sans-faute, respectivement contre Fos-sur-Mer (88-64) et Pau-Orthez (81-78).

WRC - Rallye de Grande-Bretagne : Vainqueur des trois derniers rallyes, Ott Tänak a abandonné samedi en raison d'un problème mécanique. Sebastien Ogier est nouveau leader provisoire.

Handball - Ligue des champions : Montpellier a perdu son quatrième match en quatre journées face à Barcelone (35-27), quand le PSG a remporté le choc entre clubs français face à Nantes (35-34).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Rossi a mis la pression mais Marquez ne lui a pas laissé d'air : son tour de pole 00:39

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Moto GP - Grand Prix de Thaïlande : Marquez pour confirmer l'exploit

Malgré un passage en Q1 samedi, Marc Marquez a décroché la pôle à Buriram devant Valentino Rossi et Andrea Dovizioso. C'est la 50e de la carrière de l'Espagnol, à seulement 25 ans. Le quadruple champion du monde est donc, une nouvelle fois, favori devant des Yamaha pas vraiment optimistes. Le départ sera donné à 9 heures.

Marc Marquez (Honda HRC) à BuriramGetty Images

2. Football - Ligue 1 : l'OL peut-il faire peur au PSG ?

8 victoires sur 8 : c'est le bilan effrayant du PSG en Ligue 1 cette saison. Le leader du championnat reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche pour tenter de passer ce chiffre à 9 (21h). La dernière confrontation entre les deux clubs en L1 avait tourné à l'avantage de l'OL. Reste à savoir si les hommes de Bruno Genesio sont capables de rééditer l'exploit, alors que Paris est lancé sur un rythme infernal.

Vidéo - Aouar, Ndombele, Fekir... Pour Tuchel, l'OL ne manque pas de talents 00:59

3. Rugby - Top 14 : un dimanche de chocs

Dès 12h30, Castres reçoit le Stade Français pour l'un des deux chocs de la journée. Le champion de France, 6e, a l'occasion de recoller à son adversaire du jour, qui émarge à un point devant lui. À 16h50, l'autre choc de la journée fera se rencontrer deux gros plus en difficulté : le finaliste malheureux de la saison passée, Montpellier (10e), accueille Toulon (12e).

4. Cyclisme - Paris-Tours : final inédit, magie habituelle

Ce dimanche, l'historique Paris-Tours marquera la fin de saison pour une partie des coureurs. La "course des feuilles mortes", longue de 214km, fera cette année un détour inédit par les vignes avant l'arrivée. Il devrait y avoir du beau monde au sprint, entre André Greipel, Dylan Groenewegen, ou Arnaud Démare.