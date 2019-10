Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue 1 : Pas de déclic pour Lyon pour la première de Garcia

Pour sa première sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n'a pas fait de miracle face à Dijon (0-0), trois jours après avoir pris en main son équipe. Poussifs en première période, les Lyonnais ont montré du mieux en seconde mais les attaquants ont buté sur un très bon Alfred Gomis. Résultat, l'OL enchaîne un huitième match consécutif sans la moindre victoire en Ligue 1 et pourrait même se retrouver barragiste en cas de succès de Monaco et Strasbourg ce dimanche.

Vidéo - Juninho : "Important de respecter l'avis des supporters" 00:46

2. Football, Ligue 1 : Toulouse et Reims au top

Autre entraîneur arrivé au pied levé cette semaine : Antoine Kombouaré. L'ancien coach de Dijon a lui réussi sa première sur le banc de Toulouse en allant chercher un succès de prestige face à Lille (2-1). Mais la bonne opération de la soirée de samedi est à mettre à l'actif du Stade de Reims, victorieux de Montpellier. Grâce à une défense impressionnante (4 buts encaissés en 10 matches), les Champenois se réveillent ce dimanche matin sur le podium de la Ligue 1.

3. Handball, Ligue des Champions : premier revers pour le PSG

Le Paris-Saint Germain a subi sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues, dans la salle de Barcelone (36-32), samedi en Ligue des champions, pour le compte de la 5e journée. Les Parisiens ont pourtant réalisé un match solide. Rejoints par le Barça au classement, ils laisseront la tête du groupe à Flensbourg si les Allemands s'imposent au Danemark contre Aalborg ce dimanche.

On a aussi retenu pour vous

Rugby, Top14 : Le Stade Rochelais retrouve le Top 6 après s'être imposé ce samedi à Marcel-Deflandre contre le Racing 92 (12-6) grâce à une grosse seconde période.

Football, Liga : Défait sur la pelouse de Majorque, le Real Madrid a concédé sa première défaite de la saison (1-0) samedi soir et laisse le FC Barcelone lui ravir la tête du championnat.

Football, Serie A : Vainqueurs de Bologne ce samedi (2-1), la Juventus Turin a pris quatre points d'avance sur l'Inter Milan. Cristiano Ronaldo a inscrit le 701e but de sa carrière.

La vidéo de rattrapage

Bryan Coquard a remporté la course aux points, samedi à Apeldoorn aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Le sprinter français a fait aussi bien que ses compatriotes Corentin Ermenault, titré en poursuite individuelle, et que Mathilde Gros, qui s'est imposée sur le keirin. Soirée de rêve pour les Bleus.

Vidéo - Les points pour Coquard 03:11

Le tweet qui donne un avant-goût

Victorieux d'Andreas Seppi en demi-finale (6-3, 6-4), le Français Adrian Mannarino s'est qualifié pour sa deuxième finale de suite à Moscou, sa troisième de l'année et sa deuxième en moins d'un mois.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Rugby, Coupe du monde : le XV de France vise le dernier carré

Près de dix jours après son dernier match de poule, les Bleus ont rendez-vous avec les Gallois en quart de finale du Mondial. Battus sept fois lors des huit derniers matches disputés face à cet adversaire depuis 2011, les Français ont néanmoins toujours été proches au score. Rejoindre le dernier carré s'annonce très difficile, mais pas forcément impossible. Coup d'envoi de la rencontre à 9h15.

2. Tennis, Anvers : Murray et Wawrinka se retrouvent en finale

Il y a des affiches qui font naturellement plaisir. En dehors de toute questions partisanes. Meurtris par leurs corps depuis l'été 2017, Stanislas Wawrinka et Andy Murray ont rappelé qu'on ne se débarrassait pas d'eux si facilement en se qualifiant pour la finale du tournoi d'Anvers. Les deux hommes n'ont pas gagné le moindre tournoi depuis 2017 et l'un ou l'autre va mettre fin à cette disette. Ce duel de revenants est à suivre à 16h sur Eurosport 1.

Stan Wawrinka et Andy Murray / ATP EastbourneGetty Images

3. Moto GP : Jour de première pour Quartararo ?

Pas de cinquième pole position cette saison pour Fabio Quartararo (Yamaha SRT). Dominé par Marc Marquez (Honda HRC) en qualifications du Grand Prix du Japon samedi, le Français s'élancera néanmoins en première ligne, à côté de son coéquipier Franco Morbidelli. Avec un objectif affirmé : tenter de profiter de l'une des trois dernières manches de la saison pour décrocher son premier succès dans la catégorie reine. Début de la course à 8h.

4. Football, Premier League : La passe de neuf pour Liverpool ?

Victorieux de tous ses matches depuis le début de la saison en Premier League, Liverpool peut couler un Manchester United décevant mené par un Ole Gunnar Solskjaer de plus en plus contesté. Mais attention au bilan de ces dernières années pour les Reds : ils n'ont gagné qu'un seul de leurs dix derniers matchs disputés à Old Trafford (2 nuls, 7 défaites). Une affiche qui flaire bon la Premier League, à suivre à 17h30.