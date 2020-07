Zlatan Ibrahimovic comme Benjamin Button, le forfait d'Ashleigh Barty pour l'US Open, le Grand Récit du but fantôme de Geoff Hurst en podcast, l'actu du rugby balayée dans Poulain Raffûte ou la reprise de la NBA : il y en a pour tous les goûts dans l'actu du jour et on vous la sert sur un plateau. Bonne dégustation !

1. Football - Serie A : Ibra ne vieillit pas, la Juve ne se rassure pas

Deux buts, une passe décisive et une prestation XXL : Zlatan Ibrahimovic éclabousse encore l'Italie de tout son talent à bientôt 39 ans. "Je suis comme Benjamin Button, je ne vieillis pas", a lancé le Suédois dans une tirade dont il a le secret après avoir guidé l'AC Milan vers un large succès face à la Sampdoria (1-4). Du grand Ibra donc, mais une petite Juve. La Vieille Dame a étrenné ses galons de championne d'Italie par un inquiétant revers face à Cagliari (2-0) à une dizaine de jours de son rendez-vous avec l'OL en Ligue des champions. Ciro Immobile, lui, s'est rapproché du Soulier d'Or et d'un record avec un 35e but en Serie A cette saison, lors de la victoire de la Lazio sur Brescia (2-0).

2. Tennis - US Open - Ashleigh Barty declare forfait

La N.1 mondiale n'ira pas aux Etats-Unis. Ashleigh Barty a déclaré forfait pour l'US Open en raison des risques liés à la pandémie du Covid-19. "Mon staff et moi avons décidé de ne pas nous déplacer cette année aux Etats-Unis pour le Southern and Western Open (le tournoi habituellement disputé à Cincinnati qui aura lieu à New York, NDLR) et pour l'US Open, a déclaré l'Australienne dans un communiqué. J'adore ces deux tournois et la décision a été difficile, mais il y a encore des risques importants à cause du Covid-19 et je ne veux pas mettre mon staff dans cette situation." Barty a ajouté qu'elle annoncerait sa décision concernant sa participation aux prochains tournois, notamment Roland-Garros, dans les semaines à venir.

3. Cyclisme - L'UCI met la pression sur les organisateurs

L'UCI a annoncé qu'elle allait "imposer des sanctions plus sévères" en cas d'écart au protocole sanitaire encadrant la reprise de la saison, qui visent en particulier les organisateurs de courses. "Si un organisateur de manifestation ne met pas en oeuvre les mesures requises par le protocole, l'UCI pourra prendre une série de mesures allant de la mise en demeure d'appliquer les mesures (...) au retrait du calendrier international route de l'UCI de l'événement ou tout autre événement de l'organisateur", a brandi l'instance régentant le cyclisme mondial dans un communiqué accompagnant la mise à jour publié mercredi de son protocole. Sa précédente version ne prévoyait que des amendes de 1.000 à 10.000 francs suisses (930 à 9.300 euros) en cas de manquements.

Golf - US Open : La deuxième levée du Grand Chelem, prévue du 17 au 20 septembre sur le parcours de Winged Foot près de New York, se déroulera à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19,

Football - Transferts : Rony Lopes est de retour en Ligue 1. L'ancien Monégasque et Lillois a été prêté par le FC Séville à l'OGC Nice pour une saison, avec option d'achat.

Football - L'ancienne gloire barcelonaise Xavi, testé positif au coronavirus récemment, a déclaré qu'il s'était remis et avait repris ses fonctions d'entraîneur de l'équipe qatarienne d'Al-Sadd.

Hockey sur glace - NHL : Les Chicago Blackhawks ont refusé mercredi de changer de nom comme d'autres franchises sportives pointées du doigt par des Amérindiens, mais ont interdit à leurs supporters de porter des coiffes traditionnelles lors des matches.

Les Grands Récits : Geoff Hurst, but fantôme et controverse éternelle

Geoff Hurst est le seul joueur à avoir réussi un triplé en finale de la Coupe du monde. C'était à Wembley, en 1966 et face à la RFA. L'attaquant tient une place à part dans l'histoire de football, de par cet accomplissement. Et parce que l'un de ses trois buts, celui qui a offert le Mondial à l'Angleterre, est accompagné d'un immense doute qui ne sera jamais levé. Ce 30 juillet, c'est le 54e anniversaire du fameux "but fantôme".

"Le rugby français, c’est pas que Toulouse et Clermont" : Poulain Raffûte avec Péjoine

Jean-Baptiste Péjoine est l'homme d'un club, Brive. L'ancien demi de mêlée a posé les pieds en Corrèze il y a plus de 20 ans et y a fait toute sa carrière. Et l'histoire n'est pas finie puisqu'il fait désormais partie de l'encadrement du club où il est en charge des trois-quarts dans le staff de Jeremy Davidson.

1. Basketball - NBA : C'est l'heure de la reprise

On espère que vous avez savouré ce dodo car vos prochaines nuits s'annoncent plus courtes. La NBA reprend ses droits dans la bulle de Disney World la nuit prochaine avec deux rencontres, New Orleans - Utah (00h30) et un derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers (03h00). Pour tout savoir sur ce "restart", c'est par ici.

2. Cyclisme - Tour du Burgos : Place aux grimpeurs

Après une deuxième étape remportée au sprint par le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Emirates) devant le Français Arnaud Démare (Groupama FDJ), les routes du Tour du Burgos vont s'élever sur la 3e étape, un tracé de 150 kilomètres entre Sargentes de la Lora et Picon Blanco. Une arrivée au sommet exigeante (7,8 km d'ascension à 9,3%) qui devrait donner lieu à une belle explication entre les favoris.

