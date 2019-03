ZZ, Indian Wells, PSG, C1 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 d'Indian Wells : Djokovic stoppé par la pluie, Simon barré par Thiem

Novak Djokovic devra patienter avant de peut-être pouvoir retrouver Gaël Monfils en 8e de finale à Indian Wells. Le n°1 mondial n'a pu disputer qu'un seul petit jeu de son match du 3e tour contre Philipp Kohlschreiber, rapidement interrompu par la pluie. Monfils s'était lui brillamment qualifié un peu plus tôt en disposant d'Albert Ramos en deux sets (6-0, 6-3).

Gilles Simon est lui passé à la trappe, battu par Dominic Thiem (6-3, 6-1), tout comme Félix Auger-Aliassime, mis à la porte par le Japonais Yoshihito Nishioka au bout du suspense (6-7 (2), 6-4, 7-6 (5)). Enfin, la grosse sensation de la soirée est venue d'Alexander Zverev, sorti sans gloire par son compatriote Jan-Lennard Struff en deux manches (6-3, 6-1).

Dans le tableau féminin, Naomi Osaka, tenante du titre, poursuit sa route. La n°1 mondiale a disposé facilement de Danielle Collins (6-4, 6-2).

2. Foot - Liga : Zidane est de retour au Real !

Il revient en sauveur de la patrie merengue. Neuf mois après avoir quitté le Real Madrid sur un troisième sacre consécutif en Ligue des champions, Zinedine Zidane a décidé de reprendre en main le club madrilène, en pleine crise après son élimination prématurée en C1 et des défaites humiliantes contre le rival barcelonais. Le technicien français, qui remplace donc Santiago Solari, a reçu des garanties de Florentino Perez en vue de l'été prochain. Il s'est réengagé pour trois ans et demi.

3. Basket - NBA : Houston à toute allure, Boston pulvérisé, Westbrook très fâché

Houston continue de planer. Les Rockets ont décroché une neuvième victoire consécutive face à Charlotte (118-106) et conforté leur place sur le podium de la conférence Ouest (3e) avec un 42e succès, le 13e sur leurs 16 derniers matches. Bien que maladroit (7/21 au tir), James Harden a une nouvelle fois porté les siens (28 points, 10 passes).

Pour Boston, le périple en Californie s'est terminé par une grosse sortie de route. ainqueurs de leurs trois précédents matches disputés sur la côte Ouest, dont celui sur le parquet de Golden State mardi dernier (128-95), les Celtics ont sombré face aux Los Angeles Clippers (140-115) d'un Lou Williams déchaîné en sortie de banc (34 points à 14/20 au tir).

La nuit a également été marquée par l'altercation entre Russell Westbrook et des supporters d'Utah. Le Thunder est allé s'imposer sur le parquet du Jazz et le meneur d'OKC a été pris à partie par certains fans, qu'il accuse de racisme. Westbrook, qui a notamment menacé un couple de spectateurs, risque une amende et une suspension.

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme - Paris-Nice : Double fracture cervicale pour Barguil. Le coureur français d'Arkea-Samsic est tombé au 59e kilomètre de la 2e étape reliant Les Bréviaires à Bellegarde. Inconscient pendant quelques instants, il a repris connaissance avant d'être dirigé vers l'hôpital de Dourdan, avant un transfert dans la soirée dans à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne.

F1 - Saison 2019 : Un point de bonus pour le meilleur tour en course. C'est acté. Les instances dirigeantes de la Formule 1 ont validé le principe de l'attribution d'un point de bonus à l'auteur du meilleur tour en course à chaque Grand Prix. Celui-ci devra se trouver dans le top 10 à la fin du GP pour en bénéficier.

MMA : McGregor a encore été faire un tour au poste. La star de l'UFC, l'Irlandais Conor McGregor, a été arrêté dans la nuit de dimanche de lundi à Miami (Floride) après avoir empêché un de ses supporters de le prendre en photo. McGregor est accusé d'avoir volé son téléphone portable après l'avoir détruit. Les faits se sont produits à la sortie d'une boîte de nuit.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Paris-Nice : Groenewegen pour le triplé

200 km au programme de la 3e étape de la Course au soleil ce mardi entre Cepoy et Moulins / Yzeure. La victoire devrait à nouveau se jouer au sprint et, à ce petit jeu là, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) pourrait bien aller chercher un troisième bouquet d'affilée et un nouveau maillot jaune.

2. Foot - Ligue 1 : Paris, le match d'après

Six jours après son improbable élimination en Ligue des champions, le PSG retrouve le terrain, ce mardi soir face à Dijon (19h) pour le compte d'un match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens, qui vont tenter tant bien que mal de se remettre la tête à l'endroit, peuvent reprendre 17 points d'avance sur Lille en cas de succès et se rapprocher un peu plus d'un nouveau titre de champion de France.

3. Foot - Ligue des champions : La Juve pour l'exploit, City pour confirmer

Trois semaines après sa défaite à Madrid (2-0), la Juventus accueille ce mardi soir (21h) l'Atlético pour la manche retour de leur 8e de finale. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont tenter de s'inspirer de l'Ajax et de Manchester United pour renverser la vapeur. Dans le même temps, Manchester City aura toutes les cartes en main pour confimer son succès de l'aller contre Schalke 04 (2-3).

4. Tennis - Indian Wells : Djoko, Rafa, Rodgeur... Que du lourd sur le pont !

Entre Novak Djokovic, qui va devoir revenir pour disputer son 3e tour, Rafael Nadal, qui va lui aussi jouer son billet pour les 8es contre Diego Schwartzman, et un très attendu duel helvétique entre Roger Federer et Stan Wawrinka, la soirée et la nuit prochaine promettent d'être chaudes sur les courts californiens. Et, évidemment, pour ne pas en manquer une miette, c'est sur Eurosport que ça se passe.