Covid-19 : quel avenir pour le poker live ?

Alors que les casinos et les clubs de jeux sont fermés depuis le milieu du mois de mars, à cause de la pandémie de cOVID-19, les acteurs du poker live réfléchissent à la manière d’organiser des événements à l’avenir. Des mesures particulières seront mises en place.

Pour le poker, comme beaucoup de secteurs, dans les mois qui viennent, plus rien ne sera comme avant. Pour le moment, personne n’a la moindre idée de la date à laquelle les casinos vont pouvoir ouvrir leurs portes. Le syndicat des casinos indique qu’il est capable de mettre en place les mesures nécessaires pour permettre la réouverture. Les machines à sous pourraient fonctionner à nouveau. Pour les jeux de table, le retour s’annonce plus délicat. Ces dernières semaines, les grands festivals de poker sont annulés ou reportés, c’est le cas, par exemple, des WSOP 2020.

De nouvelles mesures de précaution

Poker Victoires en série pour Manuel Bravo Martins 19/04/2020 À 15:29

Pour les futurs tournois de poker, il faudra prendre un certain nombre de mesures de précaution. Le masque de protection devrait être obligatoire sur les tournois de poker. Les jetons seront systématiquement désinfectés et les paquets de cartes régulièrement renouvelés. Du gel hydroalcoolique sera disponible. On peut imaginer Texapoker, prestataire de service pour les casinos, réfléchit aussi à une organisation particulière pour les tournois. Le Casino de SanRemo pourrait être un lieu d’expérimentation avant une reprise des tournois. Ce qui est sûr est que l’ensemble des gestes barrière ne suffiront pas pour permettre d’organiser un tournoi. Sur ces évènements, les joueurs sont proches les uns des autres et manipulent les cartes et les jetons.

Le modèle taïwanais

Certains casinos en Asie ont déjà rouvert leurs portes. C’est le cas à Taïwan au CTP Club à Taipei. Le lieu fait figure de modèle. Alexandre Henry, fondateur du circuit DeepStack Open a eu l’occasion dans un billet sur son blog d’expliquer que les employés avaient mis en place des mesures assez efficaces. Dans cet établissement, le port du masque fait partie de pratiques courantes depuis plusieurs années. Il faut dire que ce territoire à déjà connu des pandémies. Les tables de poker sont minutieusement désinfectées quotidiennement. Tous les joueurs qui viennent jouer doivent se soumettre à une prise de température et pas plus de 100 personnes ne peuvent être en même temps dans le lieu. Le gel hydroalcoolique est accessible un peu partout dans le casino. Les joueurs qui présentent des symptômes comme de la toux ne peuvent pas venir jouer. Cette organisation devrait inspirer d’autres organisations dans le monde.

Poker ElkY devient l’ambassadeur de la room GGPoker 17/04/2020 À 16:30