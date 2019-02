Découvrez le programme des World Series of Poker 2019

C’est le festival de poker que tout amateur de poker a envie de disputer au moins dans sa vie ! Les World Series of Poker, à Las Vegas, constituent toujours un moment phare de la saison poker. Les organisateurs ont annoncé la mise en place d'un tournoi événement pour célébrer la 50e édition du festival de poker le plus célèbre au monde. « The Big 50 », c’est son nom, se déroulera du 30 mai au 2 juin. Ce tournoi à 500$ de droit d’entrée garantit de 1 million de dollars pour celui qui décrochera le bracelet !

« Nous nous attendons à ce que notre tournoi The Big 50 soit l'un des plus mémorable de notre histoire et surement l'un des meilleurs tournois jamais organisés. Cela fait partie de nos projets visant à faire des WSOP 2019, un meilleur rapport qualité-prix », a déclaré Jack Effel, vice-président des WSOP. Des joueurs amateurs du monde entier devraient prendre part à ce tournoi qui devrait lancer en fanfare le festival. Pour rappel, pour se rendre aux Etats-Unis, les joueurs français qui disposent d’un passeport biométrique ou électronique, n’ont pas besoin d’un visa. Mais, vous devez vous procurer une autorisation électronique de voyage : un formulaire ESTA.

Durant le Main Event des WSOPEurosport

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour offrir aux joueurs une année mémorable, plus grande et plus intéressante pour eux », a indiqué, Jack Effel. Comme depuis de nombreuses années, ces tournois se dérouleront au Rio All-Suite Hotel & Casino. Chaque année, de gros bataillons de Français devraient se rendre à Las Vegas. La ville est aussi une étape pour de nombreux touristes qui visitent la côte Ouest des Etats-Unis avec Los Angeles et San Fransisco.

Un tournoi sera aussi ouvert uniquement aux joueurs qui ont déjà remporté un bracelet WSOP. Plusieurs Français ont déjà indiqué leur intérêt pour cet événement comme le Français Julien Martini ou Fabrice Soulier. Le Casting de cet Event s’annonce exceptionnel avec des joueurs comme Phil Hellmuth, le Canadien Daniel Negranu, Elky ou le belge Davidi Kitai. Un Mini Main Event à 1 000 $ de droit d’entrée est aussi au programme à partir du 1er juillet. Les joueurs disposeront de 60 000 jetons et joueront sur des niveaux de 30 minutes. Une belle structure qui permettra de disputer un poker de qualité. Le Main Event à 10.000 dollars de Buy-in sera à visionner en exclusivité sur PokerGO & ESPN du 3 au 16 juillet 2019. Le Super High Roller à 100 000 dollars de Buy-in aura lieu à la fin du festival. Les plus gros sharks de la planète devraient le disputer.

Près de 500 tables de poker seront mises en place pour célébrer comme il se doit l'anniversaire du festival et accueillir dans les meilleurs conditions les joueurs qui se déplacent chaque année à Las Vegas. En 2018, les WSOP ont enregistré au total 123 865 entrées et généré 266 millions de dollars de prizepool. Par ailleurs, durant tout l’été, de nombreux tournois seront aussi organisés dans d’autres casinos comme le Wynn ou le Venetian. Le droit d’entrée est plus abordable et l’organisation est aussi de grande qualité.