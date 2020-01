FPO Paris : Tom Jarry sacré au Club Montmartre

La semaine dernière, le Club Montmartre était l'antre du poker en France. De nombreux joueurs français et même quelques étrangers avaient le déplacement pour jouer l’un des tournois de ce festival FPO. Le Main Event a rassemblé 936 participants. Durant tous le festival, les équipes de TexaPoker, de PMU Poker et du Club Montmartre ont oeuvré pour que les différents tournois se déroulent dans de bonnes conditions. Jouer un tournoi de poker comme le Main Event au Buy-in de 600€, c’est disputer un véritable marathon. Il faut être capable de gérer, conserver la lucidité nécessaire pour faire le moins d’erreur possible. A ce jeu là, c’est Tom Jarry qui s’en est le plus sorti. En Heads-up, il a réussi à dominer Jordan Levy, qui pourra se consoler avec les 42.300€ destinés au Runner-up. Enfin, Florian Ribouchon, complète le podium.

Résultats de la table finale

1er – Tom Jarry : 70.600 €

2e – Jordan Levy : 42.300 €

3e – Florian Ribouchon : 29.100 €

4e – Olivier Dupasquier : 22.300 €

5e – David Pecheur : 17.900 €

6e – Andrew Ackah-Mezian : 14.500 €

7e – Saoudi Mimène. 12.000 €

8e – Gauthier Abribat : 10.100 €

Photo de Une : PMU Poker