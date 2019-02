Le Casino de Rozvadov organise un festival événement : le Big Wrap

Situé à deux heures de voiture de la capitale Prague, Rozvadov est un village dans le lequel se trouve le King’s. Le lieu attire des milliers de joueurs venus de toute l’Europe. Depuis un peu plus de quatre ans, le Casino King’s est sous le feu des projecteurs. La raison du succès ? Les multiples investissements faits par Leon Tsoukernik, le propriétaire du lieu. De plus, des infrastructures hôtelières se sont développées. L’accueil des joueurs est vraiment un point fort de la destination. Le staff du Casino est très compétent. Tous les croupiers ainsi que les floor ont une approche très professionnelle, qui permet un déroulement parfait des parties.

Du 1 au 8 avril prochain, le Casino de Rozvadov, va accueillir le Big Wrap, un festival en Pot Limit Omaha. Un premier « Big Wrap Warmup » sera organisé du 1er au 5 avril avec un Buy-in de 550€ et 200.000€ garantis. Et ensuite, viendra le Main Event du Big Wrap. C’est un tournoi événement en PLO, une variante de plus en plus en vogue au sein de la communauté des joueurs. C’est tout simplement le plus gros tournoi européen dans cette variante. Le Buy-in est de 2.350€ avec une garantie d’un million d’euros. Ces tournois se joueront en 8 Handed. Plusieurs satellites Live seront organisés pour se qualifier à moindres frais. Pour se loger sur place, le Casino propose des forfaits très intéressants.