D’ailleurs, plusieurs grinders français y ont élu résidence. Le climat est agréable toute l’année et le coût de la vie, plus avantageux que dans l’hexagone. L’un des avantages pour les tricolores est de disputer des tournois en ligne sur la liquidité internationale, c’est-à-dire : le « .com ». C’est le cas, par exemple, de Yoh Viral qui est installé à Malte depuis plusieurs années, il diffuse tous les dimanche ses sessions sur Twitch. Il compte un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Il interagit beaucoup avec ses fans et c’est ce qui fait le succès de ce format. Plus globalement, de plus en plus de joueurs se mettent à diffuser leurs parties de poker sur Twitch.