Yoh Viral est installé sur la terrasse de son vaste appartement avec vue sur la mer. C’est depuis ce petit coin de paradis qu’il streame ses sessions de poker. Le dimanche soir, ses parties filmées en direct sont suivies par des milliers de fans. Yoh Viral propose aussi une activité qui peut se révéler très lucrative : du Coaching poker. Avec son site PokerPro, il propose différents forfaits pour permettre à des joueurs amateurs de progresser et même de devenir professionnels. Il fait une promotion très active de ses formations sur les réseaux sociaux où il est suivi par une très grosse communauté de joueurs. On dit souvent que le poker est un jeu qui s’apprend en cinq et que l’on met toute une vie à maîtriser. Les détracteurs de Yoh Viral l’accuse souvent de vendre du rêve et de bercer d’illusions les jeunes joueurs qui imaginent vivre confortablement du poker.