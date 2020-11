Michael Phelps est l’un des champions possédant l'un des plus grands palmarès sportifs. Il a remporté de multiples médailles lors des Jeux Olympiques notamment : avec 28 titres au total à l’occasion de ses 5 participations aux JO, dont 23 médailles d’or. Ce grand nageur avait la cote auprès des amateurs de natation, et cela s'est souvent ressenti via le nombre de mises placées sur lui sur les sites de paris en ligne tels que Winamax ou Betiton (voir plus d'infos), entre autres. Bien sûr, Phelps, à l'instar de nombreux sportifs de renommée mondiale, ne s'est pas cantonné au grand bassin. Passionné de golf, l’homme est aussi un fan de poker. Michael Phelps a tissé des liens d’amitié avec plusieurs joueurs en vue du circuit mondial.

Une grande capacité de concentration aux tables

C’est le cas, par exemple, avec Jeff Gross qui était son ancien colocataire mais aussi Antonio Esfandiari. Ce dernier est l’un des plus gros gagnants du poker, c’est aussi un joueur très expérimenté. Il s’est adjugé le Big One for One Drop en 2012 pour 18 millions de dollars. Aux côtés de ses pointures du poker, le nageur a pu progresser. Ce tournoi avait été un véritable événement.

Sportif de haut niveau, Michael Phelps utilise aussi des atouts liés à son expérience passe comme la capacité à rester concentré à une table de poker mais aussi la stratégie à mettre en œuvre durant un tournoi. L’homme est aussi capable de prendre de risque et sait gérer la pression quand l’enjeu est important. Michael Phelps joue très régulièrement au poker. Aux tables, il cherche à obtenir davantage d'informations que ses adversaires pour remporter les coups. C’est aussi un parieur invétéré. Il a l’occasion de parcourir les casinos aux Etats-Unis. Pour information, le nageur a fait la connaissance de son ex-femme dans un casino, elle était croupière au Palms Casino Resort. Par ailleurs, Michael Phelps est aussi très actif aux tables de poker en ligne. Il y passe des heures et en profite pour améliorer son jeu.

Une passion pour les WSOP

C’est après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, que Michael Phelps s’est vraiment investi dans le poker. Le champion est un habitué des WSOP, les World Series of Poker. Il s’agit tout simplement du plus prestigieux festival de poker au monde. Chaque année, des milliers de joueurs du monde entier se rendent à Las Vegas pour essayer de glaner les fameux bracelets qui sont remis aux joueurs qui remportent un tournoi. Michael Phelps a eu l’occasion de briller à l’occasion des WSOP. Il a par exemple fini à la 9e place d’un tournoi à 1.500$ de droit d’entrée aux Caesars Palace, pour encaisser près de 100.000$ de gains. Une belle performance pour un joueur amateur. Il faut dire que le champion de natation travaille son jeu et demande des conseils aux joueurs de poker expérimentés qu’il côtoie.

Une présence remarquée en 2017 sur un tournoi par équipe

Le champion olympique a eu l’occasion de participer, en 2017, à un tournoi par équipe où le Buy-in était de 10.000$. En compagnie de ses amis, Brian Rast, Jeff Gross et Antonio Esfandiari, Michael Phelps était en lice sur cet évènement. Ce tournoi est vraiment une histoire d’amitié car le nageur a l’habitude de partir en vacances avec certains de ses amis et ces séjours sont uniquement dédiés à des parties de poker. Lorsqu’il remporte de gros gains, le champion en reverse une partie à sa fondation. Au fil du temps, Michael Phelps a eu l’occasion de fréquenter d’autres grands champions de poker comme la légende texane Doyle Brunson ou encore le prodige Phil Ivey.

