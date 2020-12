La carrière de Phil Hellmuth est indissociablement rattachée aux World Series of Poker. Il s’agit du festival de poker le plus important au monde. Il se déroule chaque été à Las Vegas, la Mecque du jeu. En mai 1989, Hellmuth marque pour toujours l’histoire du poker en remportant le Main Event des WSOP, alors qu’il n’a que 24 ans pour 755.000€ de gains. C’est tout simplement le plus jeune joueur a remporté la compétition. A l’époque, autour des tables, on retrouve de vieux Texans très expérimentés qu’il a réussi à dominer. A ce moment-là, tout le monde considère le joueur comme un diamant brut mais encore mal taillé. Dans les années qui ont suivi, Hellmuth a multiplié les succès en tournoi et particulier sur les World Series of Poker. Durant les WSOP 2006, il remporte son 10e bracelet sur tournoi à 1.000$.

Un habitué de Las Vegas

Durant l'édition 2007 des WSOP, Hellmuth remporta un 11e bracelet sur un tournoi à 1.500$. En juin 2012, il décroche un 12e titre sur un tournoi Razz à 2.500$ avec 182.793$ de gains. Le joueur possède aussi le record du nombre d’ITM aux WSOP (plus de 120 au total) et également un grand nombre de tables finales disputées. En 2018, il s’adjuge son 15e titre des WSOP à un tournoi à 5.000$. A Las Vegas, Phil Hellmuth est un peu comme à la maison. Il y passe plusieurs mois chaque année. Il dispute de nombreux tournois. C’est un habitué de l’Aria.

Une grande capacité à lire les Tells

Alors quels sont les secrets de la réussite de Phil Hellmuth pendant toutes ces années ? Le joueur travaille son jeu mais possède un sang-froid à toute épreuve et a beaucoup travaillé sur le mental. L’un des atouts de Phil Hellmuth est aussi sa capacité à lire les tells. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de procéder à une analyse comportementale des joueurs. L’idée est de pouvoir savoir quel jeu votre adversaire pourrait détenir en main. Cette qualité lui permet de faire les bons folds et les bons calls. Phil Hellmuth est un vrai joueur de Live. Il échange souvent avec son ami Mike Matusow sur la stratégie. Hellmuth se moque souvent d’ailleurs des jeunes joueurs qui ont fait leurs armes sur le net et qui mettent l’accent sur la dimension mathématique du poker. Incontestablement, Hellmuth est un joueur à part.

L’homme est aussi un joueur phare de parties qui sont diffusées sur Poker Go avec plusieurs têtes d’affiche du circuit mondial comme Antonio Esfandiari. Ce dernier cumule des millions de dollars de gains en tournoi. En 2021, Phil Hellmuth espère pouvoir, à nouveau, disputer les WSOP à Las Vegas. Il attend ce moment avec impatience, si la situation sanitaire le permet, bien évidemment.

