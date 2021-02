Au début de la table finale, il y avait du beau monde comme souvent sur les tournois aux droits d’entrée élevés comme ce 10.300$ organisé sur la room GGPoker. C'est Bert Stevens qui était en position de chipleader mais le joueur belge termine finalement en 7e position. Le prodige espagnol du Team Winamax Adrián Mateos finit quant à la lui à la 6e place. Arsenii Malinov (5e) et "dimiasg"(4e) manquent le podium. Parmi les 3 derniers survivants, on trouve l’Argentin Damian Salas.

Damian Salas sur le podium



Ce dernier a remporté le Main Event des WSOP 2020. Des milliers de joueurs étaient en lice pour le tournoi le plus prestigieux au monde et c’est lui qui a tiré son épingle du jeu. Il est entré dans l’histoire du poker. Le tournoi a eu lieu en ligne et la table finale était en live. Ce tournoi était très médiatisé. Il a empoché au total 2,5 millions de dollars. Il a certainement dû investir en bourse une partie de cet argent comme le font de nombreux joueurs tenté par exemple par le marché florissant du Bitcoin. Dans le dernier carré de la table finale, on retrouvait aussi Darren Elias et le régulier des tables hautes limites Sami Kelopuro.