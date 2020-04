Sonny Franco : le performeur

En mars dernier, les responsables du World Poker Tour et du Club Pierre Charron ont remporté leur audacieux pari consistant à délocaliser le festival dans l’enceinte prestigieuse du Palais des Congrès. Cette initiative a permis de donner une spectaculaire et inhabituelle visibilité au poker ! Avec 853 joueurs ayant déboursé les 1500 € de droit d’entrée pour le tournoi principal, l’affluence a dépassé les attentes les plus optimistes permettant de générer un prizepool de nature à attiser les convoitises d’un serial perfer comme l’incontournable Sonny Franco.

Le sacre sur le WPT DeepStacks pour 200.000€

Avec cinq bagues WSOP Circuit, déjà, à son palmarès, la renommée de Franco s’est beaucoup développée en France et au Maroc. L’homme vivant et sévissant depuis quelques années à Marrakech. La Ville Rouge est une place forte du poker avec le Casino Es Saadi et celui de la Mamounia. Il restait toutefois un peu de chemin à accomplir pour se faire un nom au niveau international, ce qui est désormais chose faite avec cette victoire dans un des circuits historiques du poker pour une somme importante de 200.000 € ! Un succès ayant d’autant plus d’envergure qu’acquis aux dépens d’adversaires coriaces comme Ouassini Mansouri, le runner-up, Florent Estegassy ou encore Jean-Paul Pasqualini, de retour au premier plan avec une belle sixième place. Il convient enfin de dire un dernier mot, en ces temps troublés pour cause d’épidémie, sur le comeback du WPT à Paris qui s’est révèlé une totale réussite pour le poker en général, pour le vainqueur en particulier et pour tous les joueurs ayant tenté l’aventure.

Marrakech, ville fétiche

Le jeune homme originaire de Béziers a joué pour la première fois au poker lors de vacances dans une station de sports d’hiver. Il s’est pris de passion pour le poker lorsqu’il était au lycée. Il a ensuite commencé à fréquenter les casinos du Sud de la France. Sa première partie dans un casino Live s’est déroulée, en 2008, au Casino du Cap d’Agde. Quelques années plus tard, il signe sa première performance en Live sur un tournoi à Dublin, en 2011. Durant cette période, le joueur est aussi très actif sur le net. Il empoche alors plusieurs milliers d’euros. A cette époque, de nombreux Français jouent en ligne. La mode est aussi aux paris sportifs. Les sites se sont multipliés, ces dernières années, certains décident de parier sur PMU ou d’autres plateformes agrées par l’Arjel. Le joueur décide ensuite de partir au Maroc, à Marrakech. Une destination que plusieurs joueurs de poker ont d’ailleurs choisie. Le joueur dispute plusieurs tournois à Marrakech et signe plusieurs succès. C’est vraiment un joueur de tournoi en middle buy-in et pas de Cash Game. Sur ces événements, il y a beaucoup de joueurs récréatifs et Sonny Franco est assez à l’aise. A Las Vegas, sur les WSOP, il a signé de belles performances en 2017 et 2018. Au total, il cumule surtout 5 bagues WSOP Circuit glanées notamment à Marrakech. Dans les années à venir, le joueur se voit continuer à jouer des tournois, même s’il a récemment été papa.