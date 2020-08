WSOP Online : une nouvelle table finale pour le Français Jimmy Guerrero

Le 6 août dernier, le Français Jimmy Guerrero a signé une deuxième table finale sur les WSOP Online. Il a terminé 8e de l’Event 52 : un tournoi à 1.000$ de droit d’entrée. Le joueur a empoché un peu plus de 30.000$.

Il y a une dizaine de jours, le joueur canadien Alek "astazz" Stasiak s’adjugeait l’Event 33 des World Series of Poker Online pour 343.204$ de gains. Celui-ci a signé une nouvelle victoire avant-hier et s’offre un doublé sur le festival en ligne organisé sur GGPoker. Il a remporté l’Event 52 : un tournoi NLHE à 1.000$ qui a réuni pas moins de 2.006 entrants. Le prizepool généré par les joueurs a atteint 1.095.700$. Stasiak après sa victoire, empoche 273.505$ ainsi qu’un package WSOPE d'un montant de 15.000$. Le joueur canadien a dominé l'Indien Kunal "Alex_52" Bhatia dans le tête à tête final.

Deuxième bracelet pour le Canadien Alek Stasiak

Installé au Quebec, Stasiak avait signé un gain à 6 chiffres après avoir décroché son premier titre WSOP. Il devient ainsi le premier joueur a remporté deux bracelets sur les WSOP en ligne. Une grosse performance. Déjà finaliste de l’Event 49 des WSOP Online sur lequel Pierre Merlin avait brillé, Jimmy Guerrero a atteint pour la troisième fois une table finale WSOP. Jimmy "KOBE_BRYANT8" Guerrero termine 8e et empoche 30.263$. Lors de son autre table finale disputée quelques jours plus tôt, il avait terminé 9e pour 14.608 $. C’est donc une semaine très fructueuse pour le joueur. Ces derniers mois, il y a un vrai engouement pour le poker en ligne. Avec le confinement, les amateurs de paris sportifs se sont tournés vers le poker. De nombreux comptes ont été ouverts à cette occasion et certains observateurs parlent même d’un nouvel âge d’or du poker. Pour le moment le poker live tourne au ralenti et les gros festivals de poker ont été reportés à une date ultérieure. C’est le cas, par exemple, des WSOP qui devraient avoir lieu à l’automne sur les conditions sanitaires le permettent.

Un beau palmarès

Jimmy Guerrero est l’un des meilleurs de joueurs de poker français. Installé en Asie, le joueur est un adepte des grosses parties de Cash Game en Live. Le joueur est un habitué des casinos de Macao où de belles parties de poker se déroulent avec de riches hommes d’affaires. Actuellement, Jimmy Guerrero possède plus de 1,6 million de dollars de gains en Live. Les amateurs de poker se souviennent de sa très belle 3e place lors du Main Event de l’EPT Monaco en 2016. Le joueur avait empoché un peu plus de 400.000€.

Résultats de la table finale :

1.Alek "astazz" Stasiak : 273.505$.

2.Kunal "Alex_52" Bhatia : 207.190$.

3.Dejan "627265" Kaladjurdjevic : 150.358$.

4.Denis "FXOpen" Peganov : 109.114$.

5.Vincas "seimininkas" Tamasauskas : 79.184$.

6.Thomas "IplayYpay" Hueber : 57.464$.

7.Jesse "AAGenius88" Mercado : 41.701$.

8.Jimmy "KOBE_BRYANT8" Guerrero : 30.263$.

9.Federico "elputoamo!" Molina : 21.962$.

