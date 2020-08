Pierre Merlin brille sur les WSOP Online

Le 2 août dernier, le Français Pierre Merlin fut tout proche de remporter son premier bracelet WSOP. Il a terminé deuxième du 500$ Turbo Deepstack organisé sur le site GGPoker. Sur le même événement, un autre Français, Jimmy Guerrero, signe une belle neuvième place.

Il y a quelques jours, un Français a failli remporter un titre sur les WSOP Online 2020. Cet été, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les World Series of Poker, le plus prestigieux festival de poker au monde n’a pas pu se tenir en live. Il s’est donc tenu sur les sites WSOP.com et GGPoker. Cet automne, une édition des WSOP en live devrait se tenir mais aucune date n’a été communiquée pour le moment.

2.978 joueurs étaient en lice

2 978 joueurs étaient en lice sur ce tournoi des WSOP : un 500$ Turbo Deepstack sur le site GGPoker. Une affluence vraiment très importante. Pierre Merlin a atteint la table finale avec le 2e stack. Et dès le début, il a sorti un autre français Jimmy "KOBE_BRYANT8" Guerrero. Avec cette neuvième place, Jimmy Guerrero encaisse tout de même 14.608$. Jimmy Guerrero est un joueur qui possède une solide expérience en Live comme online. Plusieurs joueurs ont ensuite été éliminés. Dans le tête à tête final, Pierre Merlin était opposé au lituanien Vladas "apuokos" Burneikis. Le Heads-up n’a pas souri au Français qui devra se contenter d’une très belle deuxième place pour 147.052 $. C’est la meilleure performance sur cette édition 2020 des WSOP Online jusqu’à présent.

Pierre Merlin, un beau palmarès

Pierre Merlin possède un beau palmarès en Live comme Online. Durant une période, il a pu jouer sous les couleurs de PMU Poker car il avait décroché un contrat de sponsoring avec la room. L’homme est aussi un joueur occasionnel des clubs de jeux à Paris. Récemment, le Français Jérôme Finck a pris une belle 6e place sur un autre tournoi qui a été remporté par la joueuse canadienne Kristen Bicknell. En ce moment, il y a un gros regain d’activité sur le poker en ligne. Avec le confinement, l’activité des paris en ligne était en repli et le poker en a profité. De nombreuses personnes ont ouvert des comptes. Certains parlent même d’un nouvel âge d’or.

La table finale :

1. Vladas "apuokos" Burneikis - 192 523 $

2. Pierre "Malaska" Merlin - 147 052$

3. Boris Kolev - 105 732 $

4. Brendan "doji" Sheehan - 76 022 $

5. Jeff "allin donk" Cormier - 54 660 $

6. Ezequiel "lafiera8" Waigel - 39 301 $

7. Zhewen "Polkadot" Hu - 28 258 $

8. Guillaume Nolet - 20 317 $

9. Jimmy "KOBE_BRYANT8" Guerrero - 14 608 $

