Les 485 kilomètres de spéciale, une boucle de Neom à Neom en bord de Mer rouge, ont été marqués par les chutes et les abandons, celui de Toby Price (KTM) mais aussi de l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna), frère du vainqueur du jour. Les deux souffrent d'un traumatisme crânien et ont été hospitalisés à Tabuk. Le leader chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), qui avait une minute d'avance sur Price au départ, conforte sa première place au général en finissant à 1 minute 34 secondes de Benavides.

Il compte désormais 11 minutes et 24 secondes d'avance sur Kevin Benavides et 14 minutes 34 sec sur le Britannique Sam Sunderland (KTM), qui a bénéficié d'une compensation sur son chrono du jour après s'être arrêté pour porter assistance à Price. L'Américain Ricky Brabec, qui a également récupéré du temps, se retrouve 4e au général à 17 minutes 26 sec devant l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda), 5e à 29 minutes.

Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) prend la 5e place de l'étape à 13 minutes 52 sec du vainqueur du jour et occupe la 9e place du général. Les nouvelles de santé sont rassurantes pour Pierre Cherpin, le pilote amateur nordiste qui avait chuté lors de la 7e étape. Son état s'est amélioré selon sa compagne, et il devrait être rapatrié en France d'ici deux ou trois jours. Le Français Xavier de Soultrait (Husquvarna), qui a lui chuté et abandonné lundi, est touché aux cervicales et il devrait lui aussi rejoindre la France dans les 48 heures. Mercredi, pour la 10e étape, les concurrents iront de Neom à Al Ula pour une étape de 342 km de spéciale.