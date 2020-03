On a connu fin de saison moins intéressante. Après six années d'archi-domination de Marcel Hirscher, cela fait du bien d'avoir une lutte jusqu'au bout pour le classement général de la Coupe du monde. Surtout avec trois skieurs encore en lice pour remporter le gros globe. Attendus comme successeur de l'Autrichien, Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen ont su répondre présents mais ils ne pensaient sûrement pas devoir ferrailler autant avec Aleksander Aamodt Kilde. La faute au Norvégien, longtemps typé uniquement vitesse mais qui a su remarquablement évoluer cette saison, au point d'être presque le plus polyvalent des trois.

La belle évolution de Kilde

Cette nouvelle polyvalence, elle s'est par exemple traduite ce dimanche avec une 3e place sur le combiné d'Hinterstoder, remporté par Alexis Pinturault. Mais, cette saison, elle s'est surtout remarquée en géant, où le Norvégien est devenu un des skieurs les plus réguliers alors même qu'il ne comptait qu'un seul top 10 jusqu'ici. Un statut bien différent de ses deux adversaires directs, multiples médaillés internationaux dans la discipline. Mais Kilde comme Pinturault et Kristoffersen scorent à chaque épreuve ou presque, à l'exception de la sortie de piste du premier nommé à Beaver Creek. Ce qui n'empêche pas le Norvégien d'avoir glané 185 points en géant, soit "seulement" une centaine de moins environ que ses adversaires directs (334 pour son compatriote et 288 pour le Français).

Vidéo - Un gestion parfaite et un nouveau podium pour Kilde : son slalom du combiné en vidéo 01:37

A l'aube de la troisième et dernière épreuve à Hinterstoder, il reste encore neuf courses d'ici la fin de saison. Avec trois géants, dont celui en Autriche, deux slaloms (en attendant de savoir si celui de Naeba est reprogrammé), deux descentes et deux Super-G au programme, la fin de saison est quasi parfaitement équilibrée. Surtout, elle amène une question : qui est le plus avantagé ? Sur le papier, Kilde et Pinturault ont clairement plus de courses possibles puisque les deux hommes devraient courir sept des neuf épreuves, contre peut-être que cinq pour Kristoffersen. Mais seul le géant offre véritablement un affrontement direct entre les trois hommes, Kilde ne faisant pas de slalom et les autres ne participant pas aux descentes.

Une hiérarchie indécise

Et si le seul classement qui compte est celui de la fin de saison et des points accumulés, force est de reconnaître qu'il est bien difficile d'établir la hiérarchie entre les trois hommes dans la discipline. Alexis Pinturault est celui qui s'est le plus imposé avec des succès à Sölden et à Garmisch-Partenkirchen (un pour Kristoffersen) mais c'est aussi celui qui compte le moins de top 7 (deux, contre quatre et cinq pour ses adversaires). Kilde est lui le seul à avoir conclu avec un géant avec un zéro cette saison mais il est aussi le seul à ne pas avoir quitté les six premières places depuis son raté de Beaver Creek. Quant à Kristoffersen, c'est le seul à être monté à trois reprises sur le podium. Avec 300 points maximum encore à glaner, cette hiérarchie est encore loin d'avoir rendue son verdict. Mais dans une course au gros globe plus serrée que jamais, la moindre défaillance en géant pourrait coûter très cher. Et ni Alexis Pinturault, ni les Norvégiens ne peuvent se permettre cela.