Mikaela Shiffrin, un phénomène en cinq chiffres

28 - Sa série de podiums consécutifs lorsqu'elle termine un slalom

Depuis sa 4e place à Äre le 13 décembre 2014, Mikaela Shiffrin est toujours montée sur la boîte en slalom. Une seule exception durant cette incroyable régularité qui s'étale sur plus de trois ans : son abandon lors de la première manche à Zagreb l'an passé. En comptant ses deux succés en City Event, un autre en slalom parallèle (deux formats qui comptent pour le classement du slalom) et ses deux titres mondiaux en 2015 et 2017, cela fait 28 podiums en 29 slaloms internationaux. Pour 24 victoires. Série monstrueuse en cours.

7 - Son nombre de victoires depuis le début de l'hiver

Jamais Shiffrin n'avait aussi bien démarré un hiver. Elle a remporté sept des 16 premières épreuves de la saison (trois slaloms, un City Event, un géant, un slalom parallèle et une descente). La saison passée, hiver de son premier gros globe, elle en était à six succès à la même époque. Et elle avait fini l'hiver avec un total de onze bouquets (son record).

1 - Il ne lui manque que le super-G pour compléter sa collection

En s'imposant lors de la descente de Lake Louise en novembre, Shiffrin a ajouté une nouvelle épreuve à son palmarès. Une dernière se refuse encore à elle, le super-G (une 4e place pour meilleur résultat, à Cortina d'Ampezzo l'an passé). Cet hiver, cinq occasions se présenteront encore à elle pour tenter de rejoindre les rangs des skieurs ayant réussi à remporter un succès dans chacune des épreuves traditionnelles du ski alpin (descente, super-G, géant, slalom, combiné). Seulement onze ont déjà accompli ce "Grand Chelem" (six hommes et cinq femmes). En revanche, Shiffrin peut devenir la toute première à détenir une victoire sur sept épreuves différentes, l'Américaine s'étant également imposée en City Event et en slalom parallèle, deux formats récents et encore marginaux. Pour tenter de compléter sa collection, rendez-vous le 14 janvier à Bad Kleinkircheim, lieu du prochain super-G.

1081 - Son nombre de points avant la mi-saison

Après 16 des 39 épreuves de Coupe du monde de l'hiver, elle a déjà passé la barre des 1000 points. Elle en compte 1081, soit plus du double de sa première poursuivante, Viktoria Rebensburg (510). Plutôt que de regarder derrière, elle peut lorgner sur le record de Tina Maze (2414 points en 2013), la seconde à avoir atteint la barre des 2000 points après Hermann Maier (2000 points tout rond…en 2000).

Jusqu'à présent, Shiffrin navigue à une moyenne ahurissante de 67,6 points par course, soit mieux que les points octroyés pour une 3e place (60). Si elle tient ce rythme jusqu'au bout - ce qui ne sera pas un mince exploit, surtout en année olympique - elle terminera la saison à 2635 points. Le calendrier ne lui est pas forcément défavorable. Sur les 23 épreuves restantes, près de la moitié seront des épreuves techniques (onze plus deux combinés). Et maintenant qu'elle sait gagner en descente…

51 - Son pourcentage de victoires en Coupe du monde de slalom

Depuis le début de sa carrière, le 13 mars 2011 dans la station tchèque de Spindleruv Mlyn (élimination en première manche), Shiffrin a disputé 55 slaloms de Coupe du monde. Pour 28 victoires. Vous avez bien compté, elle s'impose plus d'une fois sur deux dans cette discipline (ses succés en City Event et slalom parallèle n'ont pas été prises en compte par souci de comparaison). Le ratio d'Ingemar Stenmark, légende absolue du slalom et du ski alpin en général, est inférieur à celui de Shiffrin. Pareil pour Alberto Tomba. Voici un tableau comparatif des 10 skieurs les plus prolifiques en slalom dans l'histoire de la Coupe du Monde.

Skieurs Victoires en slalom Slaloms disputés Ratio de victoires en slalom 1. Ingemar Stenmark (SUE) 40 112 36 % 2. Alberto Tomba (ITA) 35 78 45 % 3. Marlies Schild (AUT) 35 98 36 % 4. Vreni Schneider (SUI) 34 63 54 % 5. Mikaela Shiffrin (USA) 28 55 51 % 6. Marcel Hirscher (AUT) 22 98 22 % 7. Erik Hess (SUI) 21 65 21 % 8. Janica Kostelic (CRO) 20 52 39 % 9. Anja Paerson (SUE) 17 112 15 % 10. Marc Girardelli (LUX) 16 87 18%

Cinquième concernant le nombre de succès en slalom, Shiffrin grimpe au deuxième rang quand on se réfère au ratio de victoires selon le nombre de courses. Seule une skieuse fait mieux. Mais cela pourrait ne pas durer. Il s'agit de Vreni Schneider, dominatrice au carrefour des années 80 et 90. Pour devenir plus efficace que la Suissesse, Shiffrin doit, par exemple, remporter les quatre prochains slaloms. Une hypothèse qu'il serait prudent de ne pas écarter.

À titre de comparaison, Lindsey Vonn, considérée comme la reine de la vitesse avec son record de victoires en descente (39), ne présente qu'un ratio de 35% de succès dans sa discipline fétiche (111 descentes, 39 victoires). De quoi illustrer un peu plus l'ampleur actuelle du phénomène Shiffrin. Un ouragan qui n'est sans doute pas près de s'arrêter. À 22 ans, elle a encore une belle partie de son histoire à écrire.