Cette saison 2021-2022 est bel et bien celle de l’éclosion pour Zhao Xintong. Voire même de l’explosion. A 24 ans, le jeune Chinois confirme enfin tous les espoirs placés en lui depuis ses débuts sur le circuit professionnel en 2015. Ce dimanche, et après un parcours quasi-parfait où il a notamment corrigé Judd Trump en quarts de finale, le prodige a encore fait parler de lui et envoyé un sacré message à ses concurrents. Brillant dans ses constructions de breaks, coups de génie à foison, Zhao n’a laissé que des miettes à Bingtao Yan pour s'offrir son deuxième titre en carrière après le UK Championship, acquis en décembre

Vainqueur neuf frames à rien de son cadet, The Cyclone a été époustouflant et est d’ailleurs devenu le troisième joueur de l’histoire à remporter un match en deux sessions (après-midi et soir) sans concéder la moindre frame. Steve Davis l’avait en 1989 en finale du Grand Prix face à Dean Reynolds (10-0), ainsi que Neil Robertson en finale du Masters d’Europe 2020 face à Zhou Yuelong.

Ad

Shoot Out Sensation ! A 15 ans, Stan Moody décroche son premier succès chez les professionnels et prend date 20/01/2022 À 15:32

"Un joueur spécial, vraiment

La performance de Zhao Xintong a d’ailleurs fait réagir, encore une fois. Dimanche, c’est Mark Williams qui en a profité pour saluer le Chinois après la rencontre. Avec une allusion directe à son illustre camarade de la “class of 1992”, Ronnie O’Sullivan. “Quel joueur… A part Ronnie (O’Sullivan), c’est le meilleur joueur à regarder, et de loin…” a notamment écrit le Gallois sur son compte Twitter après la rencontre.

Quand j’ai joué contre Xintong pour la première fois, il avait 13 ans. J’ai pensé qu’il pouvait être un joueur spécial, il l’est devenu maintenant, vraiment.” Des propos qui font écho avec ceux de Ronnie O’Sullivan qui l’a Le triple champion du monde s’est également remémoré au bon souvenir de son premier affrontement avec le jeune Chinois. “.” Des propos qui font écho avec ceux de Ronnie O’Sullivan qui l’a déjà qualifié de “Federer du snooker”

Pour Neal Foulds, consultant pour Eurosport UK, Zhao Xintong est “un mix entre O’Sullivan et Trump”. L’ancien joueur en a également profité pour évoquer le vaincu du jour Bingtao Yan, 20 ans à peine et “qui possède le jeu dur de Higgins ou Selby.” Qu’on se le dise, le snooker chinois a de belles années devant lui.

Alors qu’il avait salué la salle allemande et son public après sa demi-finale victorieuse contre le surprenant Ricky Walden, en qualifiant le Tempodrom de “meilleure arène du monde”, Zhao Xintong leur a bien rendu avec un nouveau récital dont il a le secret. Tout en finesse, précis et avec sa palette technique déjà bien fournie, The Cyclone a pris rendez-vous pour les prochaines échéances de la saison. Et il est cette fois prêt à tout emporter sur son passage.

The Masters Robertson le magnifique 16/01/2022 À 22:10