Le “rêve” qui hantait les nuits de Chloé Trespeuch s’est enfin réalisé, mercredi à Zhangjiakou. Alors qu’elle avait créé la sensation en s’offrant le bronze à Sotchi en 2014, la snowboardeuse tricolore arrivait à Pékin avec un statut de potentielle médaillable, grâce à sa deuxième place au classement de la Coupe du monde. Statut assumé et surtout la désillusion d’il y a quatre ans effacée.

"C'était très dur cette 5e place à Pyeongchang mais ça m'a beaucoup servi, c'était le premier gros échec de ma carrière", a-t-elle livré après sa finale. Mais cette fois-ci, en terres chinoises, “C’est tellement de travail et de rêves. Le nombre de nuits où je me suis imaginée gagner cette médaille et où je me disais 'pour l’avoir il faut encore que tu travailles tous les jours, que tout soit aligné et que tu gères la pression, le matériel.' Et là, tout s’est aligné !”, s’est réjouie la Française. , a-t-elle livré après sa finale. Mais cette fois-ci, en terres chinoises, ce fut la bonne s’est réjouie la Française.

“J’ai tout donné pour aller chercher l’or, c’est l’argent mais c’est déjà gigantesque d’aller chercher une deuxième médaille olympique et de la partager avec toute mon équipe qui s’est vraiment impliquée dans cette prépa et c'est vraiment un moment fort”, a-t-elle poursuivi. “En 2014, j'avais la fougue de la jeunesse. Là, ma préparation a été beaucoup plus analysée et intellectualisée. J'ai désormais plus d'expérience et j'ai beaucoup plus travaillé. Donc c'est plus fort”, a-t-elle déclaré à L’Equipe.

J'étais derrière en mode chasseuse, ça c’est vraiment le boarder que j’aime

Sur la piste de Zhangjiakou, à l’avant, rien ne semblait pouvoir détourner la légende américaine Lindsey Jacobellis, 36 ans et 10 titres aux X-Games, d’un premier titre olympique. En demie comme en finale, Chloé Trespeuch a donc fait la course derrière, une position qu’elle affectionne tout particulièrement : “Les deux derniers runs, j’étais derrière en mode chasseuse à chercher mes lignes, être stratégique et ça c’est vraiment le boarder que j’aime.”

Mais la quinzaine n’est pas encore terminée pour la snowboardeuse de Bourg-Saint-Maurice. Dès samedi, le premier titre olympique par équipe mixte sera décerné, et Chloé Trespeuch compte bien garnir un peu plus son armoire à médaille. “J’ai envie de profiter aujourd’hui, regarder les garçons demain en espérant qu’ils ramènent des médailles, et aller jouer une autre médaille par équipe pour la première fois du snowboard cross en relais mixte aux JO. Ça pourrait être vraiment encore plus fort !”, s’est enthousiasmée la championne.

