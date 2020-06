ADRIA TOUR - Novak Djokovic monte en régime. Plus convaincant qu'en début de journée, le Serbe a disposé de Borna Coric (4-1, 4-3), samedi soir à Zadar, lors de son deuxième match du premier tour. Il est déjà qualifié pour la finale prévue dimanche soir.

Novak Djokovic est bel et bien lancé. Quelques heures après sa victoire poussive face à Pedjan Krstin, le Serbe a signé une victoire bien plus convaincante face au local de l’étape Borna Coric, samedi soir à Zadar lors de la deuxième étape de son Adria Tour. Le bilan de sa journée a été dans l'ensemble positif.

Impitoyable et cette fois bien entré dans son match, Djoko a disposé sans trembler du joueur de Zagreb, battu deux manches à rien (4-1, 4-3). Plus disputée et équilibrée, la seconde manche a offert au public croate du beau tennis. Mais le combat en fond de court est revenu à Djokovic, beaucoup plus solide et régulier que Coric, pas aidé par un coup droit branché sur courant alternatif. "Nole", qui a effacé un break de retard au début de cette seconde manche, a été particulièrement inspiré lors du jeu décisif qu’il a survolé 7 points à 1.

Fort de cette deuxième victoire en deux sets, le n°1 mondial a déjà assuré sa qualification pour la finale prévue dimanche soir. Il aura un dernier match à jouer dans l’après-midi face au Croate Nino Serdarusic (vainqueur de Krstin en début de soirée : 4-3, 4-3), ou Grigor Dimitrov dont le retrait officiel n’a pas été encore confirmé.

