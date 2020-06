ADRIA TOUR - La suite logique d'un épisode qui n'a pas fini de faire parler. Après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, Novak Djokovic a été testé positif au Covid-19 comme son équipe l'a confirmé dans un communiqué. Après avoir passé le test lundi à Belgrade à son retour de Zadar, le Serbe connaît donc le résultat même si le N.1 mondial ne présente aucun symptôme.

Le verdict est tombé et le "pire scénario" possible, comme l’évoquait son frère Djordje, s’est donc matérialisé pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a confirmé mardi avoir été testé positif au Covid-19 à son retour à Belgrade, tout comme sa femme Jelena. Ses enfants se sont, eux, révélés négatifs. A l’origine de l’Adria Tour, le Serbe est le quatrième cas confirmé parmi les joueurs après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki. Il ne présente, pour le moment, aucun symptôme, s’est mis en quatorzaine chez lui et sera à nouveau dépisté dans cinq jours, a-t-il précisé dans un communiqué.

