Rafael Nadal s'impose pour son retour à la compétition et défiera Nick Kyrgios au 2e tour

Le Taureau est toujours en vie. Un mois après sa dernière apparition sur le circuit, en finale de l'Open d'Australie où Novak Djokovic lui avait passé une correction, Rafael Nadal a réussi sa rentrée des classes en dominant largement Mischa Zverev lors du 1er tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco (6-3, 6-3), dans la nuit de mardi à mercredi.

Arrivé au Mexique, où il vise un troisième sacre après les éditions 2005 et 2013, avec une vilaine douleur à la main, le joueur de Manacor a réussi son premier test, celui de la résistance à la douleur. La suite des événements sera bien corsée : Nadal devra en découdre avec l'imprévisible Nick Kyrgios, vainqueur d'Andreas Seppi (6-3, 7-5), pour décrocher une place en quarts de finale.

Vidéo - Autoritaire et droit dans ses bottes, Nadal a infligé une correction à Zverev 02:46

Une bonne copie pour Nadal

Autoritaire et surtout droit dans ses bottes face à Zverev, l'Espagnol a passé une petite correction à l'Allemand, impuissant de bout en bout et incapable de mettre son plan d'attaque en place. Vainqueur en deux petits sets, Nadal n'a passé qu'un peu moins d'une heure et demie sur le court (1h20). Ses statistiques ont été dans l'ensemble plutôt positives : 25 coups gagnants, pour 14 fautes directes. Son coup droit, lui, est apparu plutôt bien réglé malgré cette douleur qui impacte sa main gauche.

"Je suis très heureux d'avoir gagner ce match. Ce n'est jamais facile de jouer contre Mischa, surtout quand on sort d'une grosse période sans compétition", a précisé Nadal après sa victoire. "Je vais juster essaye de profiter de cette victoire et d'être prêt pour le prochain match."