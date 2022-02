Il est difficile de trouver les mots pour dire à quel point je regrette mon comportement", a-t-il écrit. Alexander Zverev est sorti de sa colère. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le N.3 mondial a présenté ses excuses après avoir dégoupillé à Acapulco dans un match de double. "", a-t-il écrit.

Après la rencontre, qu'il a perdue aux côtés du Brésilien Marcelo Melo, l'Allemand s'en est pris à l'arbitre, l'insultant à plusieurs reprises en frappant sa chaise à coups de raquette. "Je me suis excusé auprès de l'arbitre de chaise en privé parce que mon accès de colère à son encontre était mauvais et inacceptable, a-t-il admis. Je suis très déçu de moi-même. Ça n'aurait jamais dû arriver et je n'ai pas d'excuse."

Comme vous le savez, je donne tout sur le court. Hier, j'en ai trop mis. Je vais profiter des prochains jours pour réfléchir - sur mes actes et sur ce que je peux faire pour m'assurer que cela ne se reproduise plus." Exclu du tournoi et dans l'attente d'éventuelles sanctions plus lourdes , le champion olympique a également confié vouloir prendre du recul : "."

