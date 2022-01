C'est un coup d'arrêt préoccupant à quelques jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Alors qu'il avait idéalement lancé sa saison 2022 par un titre lors du premier ATP 250 d'Adélaïde dimanche dernier, Gaël Monfils a été contraint à l'abandon mercredi en raison de douleurs cervicales au 2e tour du second tournoi de la ville australienne. Exempté de 1er tour en tant que tête de série numéro 1, il a jeté l'éponge après 1h57 de jeu, alors qu'il venait d'être breaké en début de troisième set (6-7, 6-3, 1-0 ab.) par son adversaire du jour, le 83e mondial et "lucky loser" brésilien Thiago Monteiro.

Il aurait peut-être dû se contenter d'une semaine d'entraînement pour peaufiner les derniers réglages avant le premier Majeur de l'année. Mais Gaël Monfils avait décidé d'enchaîner à Adélaïde, ce que son corps ne lui a pas permis mercredi. Touché dans le haut du dos et au niveau des cervicales, le Parisien de naissance a préféré arrêter les frais après deux manches face à un adversaire inspiré et accrocheur. Simple précaution pour éviter d'aggraver une gêne ou blessure problématique à court terme et remettant en cause ses espoirs à Melbourne ? L'avenir le dira.

Monfils souffrait avant même d'entrer sur le court

Toujours est-il que Monfils a connu, de loin, son match le plus difficile depuis sa rentrée. Tout de suite rejoint après avoir breaké dans le 4e jeu, il a dû attendre le tie-break pour convertir sa 6e balle de set - il avait obtenu les 5 précédentes à la relance à 5-4 et 6-5 avant le jeu décisif - et virer en tête. Mais à l'aise à l'échange en fond de court, Monteiro a durci le jeu dans la foulée. Evitant de justesse le break lors de ses deux premiers jeux de services du deuxième acte, le numéro 1 français a fait appel à un kiné entre-temps.

Lors de ce changement de côté qui l'a vu se faire manipuler au niveau des cervicales, Monfils a dévoilé deux bandelettes verticales collées sur la partie supérieure de son dos. Preuve que la douleur était présente avant même de se présenter sur le court pour ce 2e tour. A 3-3, il aurait pu faire un petit hold-up, mais Thiago Monteiro a bien écarté la seule balle de break du Français dans cette manche et n'a plus perdu le moindre jeu.

Revenu à un set partout, le Brésilien a ainsi ravi d'entrée de troisième set le service d'un Monfils de plus en plus en difficulté dans ses déplacement. Et dans le jeu suivant, celui-ci a décidé d'arrêter les frais. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts dans le clan français pour que ce ne soit qu'une péripétie.

