ATP Auckland - Blessé à la jambe, Gaël Monfils déclare forfait

L'année 2019 de Gaël Monfils débute par... une blessure. Attendu de pied ferme à Auckland, où il devait débuter sa saison et prendre ses marques à une semaine du début de l'Open d'Australie, le Français a finalement dû déclarer forfait à la toute dernière minute à cause d'un nouveau problème physique. Touché à la jambe, le 32e mondial a préféré ne pas s'aligner en compétition. L'organisation du tournoi n'a pas donné plus d'indications sur la nature exacte de la blessure du Francilien.

Une saison 2018 marquée par les blessures

Auteur d'une dernière année inégale et déjà marquée par les problèmes physiques, Monfils ne voit donc toujours pas le bout du tunnel. Il avait mis un terme à sa saison 2018 à Vienne après avoir contracté un problème physique lors de son quart de finale face à Fernando Verdasco, fin octobre. Un mois plus tôt, à l'US Open, il avait dû renoncer à continuer son match du 2e tour contre Kei Nishikori à cause d'une douleur au poignet droit.

Opposé à Ugo Humbert au premier tour du tournoi néo-zélandais, Monfils va laisser sa place dans le tableau principal à l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ce dernier affrontera Humbert mardi matin pour une place au 2e tour.