Stefanos Tsitsipas sera bien au rendez-vous des demi-finales de Cincinnati. Mais la route fut longue pour le Grec, qui a bataillé pendant près de 2h30 face au vétéran John Isner (7-6, 5-7, 6-3). Toujours aussi tranchant en Masters 1000, Tsitsipas se qualifie pour sa quatrième demi-finale de l’année dans cette catégorie de tournoi après Monte-Carlo, Madrid et Rome. Il y retrouvera le numéro un mondial, Daniil Medvedev, pour un duel dont on salive d’avance.

Comme Medvedev, vainqueur (7-6, 6-3) de Taylor Fritz un peu plus tôt , on a cru que le gain du premier set au tie-break serait une libération pour le Grec. Au terme d’un jeu décisif interrompu pendant une demi-heure à 4/3 en raison d’une averse qui a rendu le terrain glissant, Tsitsipas a pris le meilleur après une faute en coup droit d’Isner. Mais, du haut de ses 37 ans et 2m08, l’Américain a fait de la résistance. Après avoir bataillé pendant 2h22 face à Benjamin Bonzi, 2h32 contre Hubert Hurkacz et 2h04 face à Sebastian Korda, il n’est pas apparu émoussé tout au long de ce quart de finale qui aura donc duré 2h29.