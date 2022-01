Beaucoup de questions entourent le début de saison 2022. La principale reste la présence ou non de Novak Djokovic à Melbourne. Mais parmi les sujets importants, il y a l'état de santé de Stefanos Tsitsipas. Complètement bouilli physiquement et surtout blessé au coude droit en fin de saison 2021, le Grec a choisi de passer enfin par la case opération pour rafistoler son membre

Ses retraits à Bercy, puis en plein Masters à Turin, ne lui avaient pas laissé d'autre choix que de mettre fin à un calvaire qui avait débuté il y a un moment selon ses dires. Le 25 novembre, il passait par la case billard. "Cela faisait deux ans que je jouais avec des douleurs", avait-il concédé à Sky Sports lors d'un entretien donné fin décembre, expliquant même qu'il sentait enfin "libéré" de cette douleur. A l'heure actuelle, personne ne sait de quoi il a réellement souffert.

C'était plus une précaution pour être sûr d'être prêt pour Melbourne

Pourtant, Tsitsipas semble encore gêné par ce fichu coude droit. En tous cas, son retrait de son match de simple face au Polonais Hubert Hurckaz, pour une douleur, a interpellé et inquiété. A 16 jours de l'Open d'Australie, où le n°4 mondial doit défendre sa demi-finale de 2021, son réel état physique questionne, et le voir renoncer à un match ne rassure pas.

Finalement aligné en double, le finaliste du dernier Roland-Garros a retrouvé quand même la compétition et le goût de la victoire face à la paire polonaise Hurkacz / Zielinski (6-4, 5-7, 10-8). Mais, cette rencontre comptait pour du beurre et l'intensité d'un match de simple n'y était pas retranscrite. Personne n'est plus avancé. Tsitsipas vise de rejouer en simple face à l'Argentine lundi prochain, si son bras le laisse tranquille.

L'Athénien a joué lui-même les pompiers de service afin de rassurer tout le monde. Non, il n'est pas à 100%, mais il compte bien l'être dans pas longtemps. "La récupération de mon opération à l'épaule effectuée en novembre est dans les temps pour Melbourne. Aujourd'hui, c'était plus une précaution pour être sûr d'être prêt pour Melbourne", a précisé le double demi-finaliste de l'Open d'Australie (2019, 2021) en conférence de presse cité par le Sydney Morning Herald, avant de terminer sur une note plus incertaine. "On verra au jour le jour et match par match jusqu'au tournoi."

