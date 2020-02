Reilly Opelka aime le sol américain. Vainqueur de son premier titre sur le circuit ATP il y a un an à New York, le golgoth a remis ça aux Etats-Unis en décrochant son deuxième trophée à Delray Beach. En Floride, il a battu l'imprévisible et talentueux Yoshihito Nishioka (7-5, 6-7, 6-2) lors de la finale.

Comme cela a été le cas à Rio, le vainqueur du jour a dû faire du rab sur les courts. Pour se hisser en finale, Opelka a d'abord disposé de Milos Raonic en trois manches. Et non sans mal car il a dû sauver une balle de match dans le deuxième set. En finale face à un Nishioka qui excelle sur dur, il a dû plonger dans ses ressources pour rester maître des événements.

27 aces claqués en finale

Aux commandes du match, l'Américain a été rejoint à une manche partout, avant que le gaucher ne craque lors du set décisif. "J'ai un peu perdu le fil au 3e set et il l'a probablement senti. Il s'est montré de plus en plus agressif et cela a marché", a détaillé le battu.

Lors de cette longue journée, Opelka a été fidèle à ses principes : il a bombardé au service. Il a balancé 46 aces : 19 contre Raonic et 27 contre Nishioka. Difficile de lutter face à un tel bombardier.