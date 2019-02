Dubaï : Gaël Monfils se hisse en demi-finale où il retrouvera Stefanos Tsitsipas

Gaël Monfils a de la ressource. Le Français s’est qualifié jeudi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubaï en venant à bout du Lituanien Ricardas Berankis en trois sets (6-1, 6-7, 6-2) et 1h55 de jeu. Mené d’un break dans la manche décisive, il a su parfaitement réagir pour obtenir sa huitième victoire consécutive sur le circuit et s'assurer un retour dans le top 20 mondial la semaine prochaine. Qualifié pour le dernier carré, le Français y a rendez-vous avec Stefanos Tsitsipas qui a difficilement mis fin à la belle aventure du Polonais Hubert Hurkacz en deux sets (7-6, 6-7, 6-1) et 2h19 de jeu.

La tâche fut plus compliquée que prévu, mais Gaël Monfils sera bien au rendez-vous des demi-finales aux Emirats. Le Parisien a fait preuve de caractère pour ramener à la raison le surprenant Ricardas Berankis, issu des qualifications et tombeur au premier tour de Daniil Medvedev. Dans un match au scénario assez illisible, il a su s’en sortir en faisant preuve d’une détermination féroce au moment décisif.

Vidéo - Souverain, puis bousculé, Monfils est allé chercher la victoire à l'orgueil 02:45

Monfils s'est fait peur...

Après moins de 25 minutes de jeu, la qualification du tricolore ne semblait pourtant pas faire le moindre doute. Aérien dans ses déplacements, régulier à l’échange, Monfils a d’entrée imposé sa lourdeur de balle et a écœuré son adversaire par sa couverture exceptionnelle du terrain. Sans solutions, Berankis a logiquement cédé la première manche en un éclair, et on ne donnait pas cher de sa peau dans la deuxième.

Mais le Lituanien n’était pas en quarts de finale à Dubaï pour rien, et il l’a montré. Davantage protégé par sa première balle de service, il a pris l’initiative à l’échange, s'aventurant souvent au filet pour réaliser le premier break dans le deuxième set (6-1, 2-4). Sur les talons, Monfils a pourtant profité des cadeaux de Berankis (40 fautes directes) pour renverser la situation, marquer trois jeux d’affilée dont deux breaks et servir pour le match (6-1, 5-4).

Vidéo - Face à la sensation Hurkacz, Tsitsipas a vacillé avant de bien se reprendre 02:50

... Tsitsipas aussi

Le dernier carré lui tendait les bras, mais le Parisien, trop conservateur, a vu son adversaire revenir, lui prendre le deuxième set au jeu décisif et mener même d’un break dans la dernière manche. Une séquence de vingt minutes terrible pour Monfils qui a eu le (grand) mérite de ne pas se laisser abattre. Après avoir profité d’un smash raté de Berankis pour refaire immédiatement son retard (6-1, 6-7, 2-2), il s’est métamorphosé après un "Allez !" symbolique et sonore d’encouragement pour aligner les cinq derniers jeux du match

Et dans le dernier carré, Gaël Monfils retrouvera un joueur qu’il commence à connaître en la personne Stefanos Tsitsipas. Dans la foulée de son titre à Marseille, le Grec ne s'arrête plus de gagner non plus et a enregistré son septième succès d'affilée sur le circuit en dominant la sensation polonaise Hubert Hurkacz (7-6, 6-7, 6-1) après 2h19 de combat. Le 11e joueur mondial a dû lui aussi surmonter la frustration de ne pas avoir conclu le match en deux manches après avoir servi pour une place dans le dernier carré à 5-4 dans le deuxième set. Mais il s'est bien repris et ses retrouvailles avec Monfils s'annoncent spectaculaires.