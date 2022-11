Il peut toujours croire au titre, mais plus au trône. Si Stefanos Tsitsipas n'est pas éliminé du Masters après sa défaite face à Novak Djokovic (6-4, 7-6) lors de son premier match de poules, il n'est officiellement plus en lice pour la place de numéro 1 mondial en fin de saison. Pour y parvenir, le Grec devait faire un sans-faute dans ce tournoi des Maîtres et ainsi récolter 1500 points. Or, il ne peut désormais en engranger que 1300 au maximum, lui qui en accuse 1470 de retard sur Carlos Alcaraz.

Le Murcien tient d'ailleurs toujours aussi solidement les rênes : après le revers de Rafael Nadal dimanche contre Taylor Fritz, il garde 1000 unités de marge sur son "vieux" dauphin. Mais son compatriote peut encore le déloger et il est désormais le seul. Pour ce faire, le Majorquin n'a plus le choix : il doit remporter le Masters pour la première fois de sa carrière, et ce malgré un état de forme qui semble trop précaire

Nadal condamné à l'exploit

Les deux scénarios (assez improbables) suivants verraient Nadal devancer Alcaraz :

Nadal gagne le tournoi en ne perdant plus : quatre victoires lui rapporteraient 1300 points, soit 300 de plus que son cadet.

Nadal gagne le tournoi en se qualifiant pour les demies avec une seule victoire (scénario avec trois joueurs à 1 succès en poule) : il récolterait alors 1100 points, soit 100 de plus qu'Alcaraz.

Si le Majorquin n'y parvient pas, Carlos Alcaraz deviendra le plus jeune joueur à terminer une saison numéro 1 mondial dans l'Histoire. Et ce sans même participer au Masters, à cause de sa blessure aux abdominaux. Une sacrée performance.

Carlos Alcaraz et Rafael Nadal Crédit: Getty Images

