ATP Finals

C'est le dernier grand frisson de l'année. A partir de dimanche, le tournoi des Maîtres sera lancé à Turin avec pour concurrents Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Novak Djokovic et Taylor Fritz. Mais en préambule, ces huit joueurs seront répartis dans deux poules de quatre lors d'un tirage au sort effectué jeudi. Or, vu les classements parfois surprenants des joueurs cités - notamment de Djokovic qui a manqué presque six mois de compétition à cause de son statut vaccinal -, il est possible qu'un groupe soit particulièrement relevé par rapport à l'autre.

Au Masters, le tirage au sort n'est ainsi pas intégral : il y a quatre pots regroupant les 1er et 2e, les 3e et 4e, les 5e et 6e, et enfin les 7e et 8e mondiaux. L'absence à Turin du numéro 1 Carlos Alcaraz , qui souffre d'une déchirure abdominale nécessitant six semaines de repos, implique par conséquent un décalage du 2e au 9e dans la constitution de ces binômes qui ne peuvent pas faire partie de la même poule. Si le Murcien avait été présent, Medvedev et "F2A" en auraient par exemple constitué un, mais ce n'est plus le cas. Les binômes sont donc les suivants :

Pot 1 : Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas

Pot 2 : Casper Ruud et Daniil Medvedev

Pot 3 : Félix Auger-Aliassime et Andrey Rublev

Pot 4 : Novak Djokovic et Taylor Fritz

L'absence d'Alcaraz et le classement de Djoko changent tout

En suivant cette logique, il apparaît qu'un groupe particulièrement épicé pourrait être constitué de Rafael Nadal (toujours en course pour la place de numéro 1 mondial en fin d'année), Daniil Medvedev (titré à Vienne), Félix Auger-Aliassime (sacré à Florence, Anvers et Bâle) et Novak Djokovic (finaliste au Rolex Paris Masters). Sur la forme du moment, il serait peut-être plus juste de remplacer le Majorquin (éliminé d'entrée à Bercy et à la forme incertaine) par Stefanos Tsitsipas (finaliste à Stockholm et demi-finaliste du Masters 1000 parisien) dans cette poule de la mort.

A côté d'elle, le groupe éventuellement composé de Nadal (ou Tsitsipas), Casper Ruud, Andrey Rublev et Taylor Fritz, ferait bien pâle figure. Cela étant dit, un tirage au sort plus équilibré avec Djokovic, Rublev, Ruud et Tsitsipas par exemple dans la même sac (et Nadal, Medvedev, Auger-Aliassime et Fritz dans l'autre) pourrait tout aussi bien advenir. Dans ce cas, les classements inhabituels du Serbe et de Medvedev, redoutable en indoor et qui fut pourtant numéro 1 mondial en cours d'année, n'auraient pas d'influence.

Un groupe de la mort plus probable

Mais les probabilités de déséquilibre sont donc plus élevées que d'ordinaire. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir de l'époque où le Big 4 occupait la tête du classement : Roger Federer ne pouvait alors pas se retrouver dans la même poule que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray. Deux membres de l'hydre à quatre têtes figuraient forcément dans un premier groupe et les deux autres dans un second.

Cette fois, un voire deux homme(s) en forme du moment pourrai(en)t passer à la trappe avant même le dernier carré si, bien sûr, le sort en décide ainsi. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales de la compétition.

